Troen på Gud blant voksne i USA har sunket til sitt laveste nivå noensinne i år.

Ifølge ferske data fra en Gallup-meningsmåling, tror de fleste voksne i USA – 81 prosent – på Gud. Men selv om dette tallet kan virke høyt, er det faktisk den laveste prosentandelen som noen gang er rapportert i denne meningsmålingen. Fram til 2011 opplyste over 90 prosent av amerikanerne at de trodde på Gud, men antallet har sunket jevnlig siden den gang. Ned åtte prosentpoeng – fra 89 prosent – i 2016. Det forrige lavpunktet ble satt i 2014, da 86 prosent opplyste at de trodde på Gud.

Da Gallup stilte det samme spørsmålet i 1953, 1954, 1965 og 1967, opplyste 98 prosent av amerikanerne at de trodde på Gud.

Totalt sett opplyste 17 prosent at de ikke tror på Gud i det hele tatt. Ifølge meningsmålingens funn er det mest sannsynlig at unge mennesker og venstreorienterte ikke har noen gudstro. Den konkluderer med at troen på Gud har falt mest de siste årene blant unge voksne og mennesker på venstresiden av det politiske spekteret (liberale og demokrater). Alle disse gruppene viser et fall på 10 eller flere prosentpoeng, hvis man sammenligner 2022-tallene med gjennomsnittet av målingene fra 2013 til 2017.

De fleste andre nøkkelundergrupper har opplevd i det minste en beskjeden nedgang, selv om konservative og gifte voksne ikke har sett noen vesentlig endring.

Gruppene med størst nedgang i gudstro er også de gruppene som det allerede er minst sannsynlig at tror på Gud, inkludert liberale (62 prosent), unge voksne (68 prosent) og demokrater (72 prosent). Troen på Gud er høyest blant politisk konservative (94 prosent) og republikanere (92 prosent), som gjenspeiler at religiøsitet er en viktig faktor for politiske skillelinjer i USA.

Selv om et flertall på tvers av hele det politiske spekteret i USA sier at de tror på Gud – 92 prosent av republikanerne, 81 prosent av uavhengige og 72 prosent av demokratene – er venstreorienterte mindre tilbøyelige til å tro på Gud. 62 prosent av «liberale» sier at de tror på Gud – et fall på 11 prosentpoeng fra de 73 prosent som sa det samme i perioden 2013-2017.

Meningsmålingen fant også at «omtrent halvparten av de som tror på Gud – tilsvarende 42% av alle amerikanere – sier at Gud hører bønner og kan gripe inn på vegne av en person.»

Meningsmålingen ble foretatt mellom 2.–22. mai 2022 blant 1007 voksne. Den har en feilmargin på +/- 4 prosent.

