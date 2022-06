annonse

Gamle og tidsmessige geopolitiske trusler tvinger frem nye strategiske partnerskap mellom tidligere rivaler.

Som tidligere meldt, var Resett ved undertegnende nylig på besøk i Israel, hvor vi intervjuet en rekke prominente israelske eksperter om flere spørsmål knyttet til internasjonal sikkerhetspolitikk og geopolitikk. Dr. Dina Lisnyansky var blant dem.

Dr. Lisnyansky er ekspert på Midtøsten og islamske anliggende. Hun er foreleser ved ulike universiteter, inkludert Tel Aviv University, Shalem University i Jerusalem, samt gjesteforeleser ved Oxford University, hvor hun deltar på ulike sikkerhetsrelaterte seminarer om sommeren.

Hennes fagfelt er konflikter knyttet til radikalisme, ekstremisme og terrorisme – spesielt i Midtøsten – samt arabisk-israelske anliggende mer generelt. Hun har for eksempel arbeidet med Abraham-avtalene – normaliseringen av det diplomatiske forholdet mellom Israel og De forente arabiske emirater (UAE) og Israel og Bahrain – i en lang periode. Hun jobber også med spørsmål knyttet til Islam og islamisme i ikke-muslimske land – spesielt i Europa, Russland og USA.

Dr. Lisnyansky har en Ph.D. fra det hebraiske universitetet i Jerusalem. I forskningen sin fokuserer hun på situasjoner som skaper spenninger mellom folk i ulike samfunn, som for eksempel hvordan det nylige drapet på al-Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh i Jenin påvirker forholdet mellom muslimer og jøder innad i Israel, og mellom Israel og palestinerne mer generelt.

Dina er publisert forfatter og har mange medieopptredener. Hun er også et aktivt medlem av den EU-baserte tenketanken IIMSR (International Institute for Migration and Security Research), medlem og bidragsyter til MECARC (The Middle East and Central Asia Research Center) og andre forskningsinstitutter. Dr. Lisnyansky sitter i styret i en rekke frivillige organisasjoner og selskaper, samt nasjonale israelske institusjoner, hvor hun rådføres om utfordringer knyttet til nasjonal og offentlig sikkerhet.

I et dybdeintervju med Resett, gir Lisnyansky sitt syn på diverse temaer som berører forholdet mellom Israel og den arabiske og muslimske verden. Grunnet lengden på intervjuet, blir det delt opp i fem deler, inkludert:

1) Abraham-avtalene og Det muslimske brorskapet (denne delen)

2) Fremtiden til Saudi-Arabia under kronprins Mohammed bin Salman

3) Tyrkia og andre land i Midtøsten

4) Utviklingen i Afghanistan og dens innvirkning på verden

5) Islamisme i Europa, spesielt Frankrike

