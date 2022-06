annonse

annonse

Utlendinger uten tilknytning til Fastlands-Norge mister nå stemmeretten og muligheten til å sitte i lokalstyret på Svalbard.

Fredag besluttet regjeringen å endre forskriften om lokalstyrevalg. Det vil nå stilles krav om tre års botid i en norsk fastlandskommune for andre enn norske statsborgere for å ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen, skriver Svalbardposten.

Endringen trer i kraft umiddelbart og vil gjelde for lokalvalget i 2023.

annonse

I dag er den eneste utlendingen i lokalstyret på Svalbard er en svenske. Hun sier til NRK at dette er en trist dag for Norge.

– Kan man kalle det et demokrati – når så mange faller bort, spør Olivia Ericson. Hun sitter nå i lokalstyret på Svalbard. Hun får sitte i styret til neste valg, men så kan hun ikke bli gjenvalgt.

– Det blir en veldig, veldig liten gruppe som kommer til å kunne representere alle sammen, sier hun.

annonse

Mer enn 700 av Svalbards 2.500 innbyggere blir berørt av regjeringens beslutning.

– Det er for å opprettholde tilknytningen til fastlandet for lokalstyret, og sikre at man har tilstrekkelig kjennskap til det som gjelder for Svalbard. Vi skal opprettholde et norsk familiesamfunn som er attraktivt å bo i, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474