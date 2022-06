annonse

Le Pen øker fra åtte til åtti mandater.

I april vant Emmanuel Macron det franske presidentvalget med klar margin, nemlig 58,6 prosent mot utfordreren Marine Le Pens 41,5 prosent.

Jubelen ble likevel kortvarig. Etter dagens valg til nasjonalforsamlingen mister Macrons allianse sitt parlamentariske flertall. Macron står dermed foran fem krevende år, kommenterer NTB i sin nyhetsmelding.

Macrons allianse Ensemble ligger an til å kapre mellom 200-260 seter. Det trengs 289 seter for å få flertall i parlamentet. I 2017 fikk sentrum-høyre-alliansen Ensemble 389 seter, så årets resultat er en betydelig nedgang.

Le Pens parti går på sin side kraftig frem.

– Dette er langt fra det vi håpet på, sier Gabriel Attal, minister for offentlig regnskap i Macrons regjering, i en kommentar til prognosene.

– Vi har fått det beste resultatet, men det er en førsteplass som åpenbart er skuffende, heter det fra justisminister Eric Dupond-Moretti.

Resultatet kan gjøre det vanskelig for presidenten å få gjennomført sine politiske ambisjoner og valgløfter, som blant annet er å heve den franske pensjonsalderen fra 62 til 65 år, innføre skattekutt og en ny velferdsreform.

Macron vil kunne måtte sikre støtte fra sine høyreorienterte politiske motstandere, for eksempel republikanerne, hver gang han trenger gjennomslag for sine saker. Det mest trolige alternativet for Macron er en allianse med republikanerne, som er på vei til å vinne mellom 40 og 80 mandater.

Marine Le Pen og hennes parti Rassemblement national ligger an til å dra inn rundt 80 seter i nasjonalforsamlingen, en oppgang fra åtte mandater i parlamentsvalget for fem år siden.

– Denne gruppen vil bli den desidert største i historien til vår politiske familie, sa Le Pen til jublende støttespillere i Henin-Beaumont, nord i Frankrike.

– En tsunami, sier Le Pens nestleder Jordan Bardella.

Den nye alliansen Nupes, som forener flere venstreorienterte partier under frontfigur Jean-Luc Mélenchons ledelse, får nest flest seter med 149-200.

– Resultatet viser mest av alt en valgsvikt for Macron, sa Mélenchon til sine støttespillere i Paris. Første runde i parlamentsvalget i Frankrike ble holdt for en uke siden. Her ble Nupes og Macrons Ensemble omtrent like store.

Valgdeltakelsen i andre runde ser ut til å bli omtrent like laber som i den første. Klokken 17 hadde 38 prosent av Frankrikes stemmeberettigede avlagt stemme, skriver NTB. I forrige runde klokken 17 var tallet 39 prosent.

