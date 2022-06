annonse

annonse

I et leserinnlegg hos VG går Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, i rette med det hun mener er biologisk vranglære.



– I en skolebok ment for åtte- og niåringer får ungene nå vite at det er legene som bestemmer hvilket kjønn du har når du blir født. Det står videre at: «Du kan ønske å bli kalt han, hun eller hen, eller hva du vil».

Slik innleder Klinge sitt innlegg hos VG. Det er viktig at lærebøker bidrar til toleranse for minoriteter, understreker hun, men dette må ikke skje ved å utelate fakta. Klinge gir leserne et lynkurs i human forplantningslære.

annonse

– Vi er hankjønn hvis vi er disponert for å produsere sædceller og hunkjønn dersom vi er disponert for å produsere eggceller.

– Bare kvinnekjønnet kan føde unger.

– Vi reproduserer oss med kjønnet vårt, ikkje med identiteten vår eller «kjønnsuttrykket» vårt, slår Klinge fast.

annonse

Klinge medgir at politikerne selv har medvirket til paradokset at en mann, med loven i hånd, kan påstå å ha født barn.

«Forvirringa stammar frå ei lovendring frå 2016. Denne gjorde det mogleg for folk å endre juridisk kjønn, altså det som står i offentlege register, utan at dei fjerna forplantningsorganet frå det kjønnet dei ville bli kvitt.

Såleis kunne eit kvinnfolk enkelt endre juridisk kjønn til kar og deretter føde ein unge med kvinnekroppen sin, for så å påstå at no hadde mirakelet skjedd: «Karar kan føde ungar!»

Korleis kan forplantningslære vera forståeleg og truverdig om læraren skal forklare at det kanskje finst åtte ulike kjønn og at menn kan føde? Legg dette til rette for at ungane utviklar seg til trygge individ?»

– Jeg har sans for undervisning som er sannferdig og som holder seg til fakta. Ungene bør derfor slippe å ha skolebøker som dekker over fakta om kjønn.

– Lærerne bør dessuten slippe å undervise på tvers av biologiske fakta.

Klinge trekker frem et navngitt læreverket.

– I boken Arena 5 fra Aschehoug Undervisning, som er for 10-åringer, får elevene møte begrepene cis-kjønnet, transperson og ikke-binær.

annonse

– Er det greit at skolebøker nå forteller at «cis-person» er et begrep man kan bruke på alle som ikke problematiserer sitt eget kjønn? Å innføre begrepet «cis» om det store flertallet av mennesker på denne måten er et forsøk på å få makt over både språk, tenkemåte og samfunnsutvikling, mener Klinge.

Les også: Forsvarer kjønnsnøytral professor-tittel: – Treffende for hens kjønnstilhørighet (+)



Hun presiserer at «vi skal støtte og vise respekt for dem som føler seg plassert i en kropp de ikke føler de hører hjemme i».

– Det som skjer nå, er dessverre at stadig flere oppfordres til å betvile sitt eget kjønn. Det som venter da, er gjerne hormonbehandlinger og inngrep som både er irreversible og skadelige, avrunder Klinge.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474