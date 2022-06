annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa, i en tale til Den afrikanske union (AU) i dag, at hele kontinentet Afrika blir holdt som gissel av Russlands krig.

– Afrika er faktisk et gissel. Et gissel tatt av de som utløste krig mot landet vårt, sa Zelenskyj i talen sin.

Verdens matsikkerhet er blitt ytterligere forverret som følge av krigen i Ukraina, og spesielt i Afrika merkes dette i form av økt matmangel og frykt for hungersnød i flere land.

I talen sin klandret Zelenskyj også Russland for å blokkere havnene, også dermed hindre Ukraina, som er en av verdens største korn- og matprodusenter, i å eksportere korn til verdensmarkedet.

– Vi står overfor en varslet sultkatastrofe

Det var problemer nok med å sikre mat til verdens innbyggere før Ukraina-krigen, men situasjonen vil bare forverre seg i tiden fremover, mener både FN og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

– Vi står overfor en varslet sultkatastrofe. Vi har visst lenge at matsikkerheten ville bli utfordret i 2022, og krigen i Ukraina har gjort situasjonen verre. Verden har ingen unnskyldninger for å ignorere situasjonen lenger, sier Tvinnereim i en kommentar til NTB i lys av en ny FN-rapport som ble lansert tidligere i juni og som slår fast at konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina forverres fra dag til dag.

– Verden må håndtere disse problemene både på kort og lang sikt. De globale matforsyningssystemene er tydeligvis for sårbare når alt rakner på grunn av en krig, sier Tvinnereim.

FN-rapport slår fast at opp til 1,6 milliarder mennesker kan bli rammet

I den nye FN-rapporten slås det fast at opp til 1,6 milliarder mennesker trolig vil bli rammet på en eller annen måte. I tillegg anslår Verdens matvareprogram (WFP) at 345 millioner mennesker i år enten ikke har sikker tilgang på mat eller står i fare for å ikke ha det. Det er en økning på 200 millioner sammenlignet med før pandemien.

94 land, hjem til rundt 1,6 milliarder mennesker, er alvorlig utsatt for minst én dimensjon av krisen og ute av stand til å takle den, heter det i rapporten.

– Russland har gjort Svartehavet til en krigssone

Blokaden, som har sendt prisene på korn i været, har også fått EUs utenrikssjef Josep Borrell til å ta bladet fra munnen:

– I dag angriper Putins styrker landbruksområdene i Ukraina med granater og miner og okkuperer områder. De angriper landbruksutstyr, lagerbygninger, markeder, veier og bruer i Ukraina, skrev EUs utenrikssjef Josep Borrell i et blogginnlegg i helgen.

EUs utenrikssjef skrev også at Russland har gjort Svartehavet til en krigssone, at de blokkerer forsendelser av korn og gjødsel fra Ukraina og at dette også påvirker russisk utskiping av varer og at de operere med kvoter og avgifter på sin egen korneksport.

Putin legger skylden på USA og europeisk byråkrati

Russlands president Vladimir Putin mener på sin side at det er Vesten som har skyld i den globale matkrisen.

– Eventuell sult i de fattigste landene vil fullt og helt ligge på samvittigheten til USA og europeisk byråkrati, sa Putin i en tale fredag.

