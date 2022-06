annonse

annonse

To ytterliggående transaktivtister later til å tro at de vet mer om hva jeg «egentlig mener» enn det jeg gjør selv.

Det har kommet for min oppmerksomhet at jeg for veldig lenge siden var tema for en timelang podcast fra Trans Norge, som har veldig underlige forestillinger om det norske samfunnet og en merkelig tolkning av meg og mine utsagn om kjønn.

Det var to personer som diskuterte meg, under tema «transpersoner som vil ta rettigheter fra andre transpersoner», eller noe sånt.

annonse

Som en relativt profilert person i norsk samfunnsdebatt så må jeg venne meg til at jeg kan være tema for diskusjon, men jeg må si at jeg synes det er temmelig spesielt av aktører som mener å være en slags beskytter av transpersoner, å bruke timesvis på å sitte på en podcast og gjøre narr av, og komme med påstander uten rot i virkeligheten, om en transkvinne de aldri har møtt eller vist noe interesse for å snakke med. Jeg har såvidt meg bekjent ikke blitt invitert til å snakke med disse menneskene noen gang. Jeg vet jo heller ikke hvem de er.

Men de vet hvem jeg er. Og de later også til å tro at de vet mer om hva jeg «egentlig mener» enn det jeg gjør selv.

Ekstrem offerkultur

annonse

Det de gjør i podcasten er klassiske eksempler på en ekstrem offerkultur og en total svartmaling av det norske samfunnet, som er på nivå med det man finner på ytterste høyre. På et tidspunkt greier en av disse personene å beskrive Norge som «et drittsamfunn».

Jeg tenker at det sier alt om hva slags posisjon disse har inntatt. Det er en diametralt motsatt posisjon fra den jeg har; jeg er glad i Norge, vil gjerne bevare de tingene som fungerer godt, og synes i bunn og grunn at vi lever i et godt samfunn. Men det er jeg som har opplevd å bli stemplet som «ytterliggående» i norske medier, i alle fall tidligere. Skjønn det.

Videre påberoper de seg å vite at jeg, helt personlig, er utsatt for en «ekstrem marginalisering» og diskriminering i det norske samfunnet, og at jeg derfor har internalisert fordommer mot transpersoner, og tar avstand fra transbegrepet.

Jeg elsker det når folk som aldri har møtt meg eller snakket med meg (antar jeg) mener å vite at jeg er marginalisert. For å si det sånn; jeg føler det ikke slik. Jeg ble mobbet på ungdomsskolen, men å bli mobbet er ikke det samme som å bli diskriminert. Offentlige myndigheter har aldri behandlet meg noe dårligere enn min neste. Disse folkene skjønner tydeligvis ikke forskjellen på å bli forfulgt eller ekskludert av autoriteter eller komersielle aktører, og at enkeltpersoner er litt slemme.

«Riv samfunnet ned!»

Dessuten synes de to podcasterne at det er helt forferdelig at jeg og en del andre transpersoner faktisk skjønner at det er helt sykt å mene at man skal dekonstruere hele samfunnet, og tilpasse alt mulig rart til en veldig liten minoritet. For det er det disse vil. De vil ha et radikalt annerledes samfunn, der den overveldende majoriteten skal gi avkall på sine sannheter om kjønn, til fordel for de ikke-binære transaktivistenes syn. For alt annet er jo, som vi nå har hørt, et «drittsamfunn».

Jeg vet ikke om det er selvopptatthet eller masochisme som gjorde at jeg nå nylig klarte å lide meg gjennom hele podcasten deres. Den ga meg nesten brokk. Jeg synes i bunn og grunn at disse personene fremstod som svært usympatiske. Det var litt som å høre lyden som kommer når man skraper med neglen borti en tavle. Det må være ganske kjipt å gå rundt i verden med et så antagonistisk syn på alt rundt deg.

Dette var et klassisk eksempel på alt som er feil med transaktivismen slik den fremstår i dag. «Samfunnet er dritt. Vi er forfulgte. All dere fem millioner må tilpasse dere oss. Dere som kritiserer det vi mener, også dere som selv er trans, hater oss. Vi snakker ikke med dere. Vi ler av dere. Dere er dumme som ikke ser verden som oss.»

annonse

Kanskje bør vi ha noen alternative transaktivister? For det er jo viktig å ta kampen for levekår og menneskeverd. Men da på en seriøs måte. Er det noen som melder seg?

Det oppfordres til saklighet og toleranse i kommentarfeltet. Hat og hets blir slettet. Vi ønsker heller ikke hets eller angrep på Trans Norge, eller personene som medvirket i den aktuelle podcasten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474