Forskere har studert politiske partiers bruk av sosiale medier i tolv europeiske land. Innlegg med «negative holdninger», eller som handler om innvandring, får flest likerklikk og delinger, og skaper dermed mest engasjement.

– Vi finner at populistiske, polariserende og negative holdninger, i tillegg til innlegg om innvandring, får mest oppmerksomhet i sosiale medier, sier professor Anders Olof Larsson ved Høyskolen Kristiania til Forskning.no.

Studien er gjennomført i forbindelse med valg til Europaparlamentet i 2019, og funnene kom ikke som en overraskelse. De var som forventet.

Mest overraskende var det at innlegg om miljø og klima ikke skapte større engasjement. Klimaendringer seilte opp til å bli blant de mest fremtredende politiske spørsmålene etter at den internasjonale miljøbevegelsen Fridays for Future startet opp. Bevegelsen ble dannet etter at Greta Thunberg inspirerte skoleelever over hele verden med skolestreiker for klimasaken hver fredag.

Larsson forklarer at årsaken til at klima ikke ble dominerende er at det er få som bryr seg om EU-valg.

På under ett år hoppet klimasaken opp fra å være den femte viktigste saken for europeere, til andreplass. Men folk som stemmer på høyrepopulistiske partier engasjerer seg for å få på plass sine egne representanter i Brussel.

– Partier på den politiske høyresiden evner å mobilisere mange velgere til å delta i EU-valg. Dette er partier som er EU-kritiske, og som ikke har klimasaken særlig høyt på agendaen, sier han, men understreker at dette ikke ble undersøkt i studien.

Han mener også at slike partier er flinke til å få folk til å delta i valg som andre ikke er spesielt interessert i.

Dysset ned av media

– Jeg tror dette skyldes at folk flest er opptatt av reelle utfordringer de merker i hverdagen. Innvandrings- og integreringsdebatten blir i for stor grad dysset ned av media selv om dette engasjerer folk flest. Derfor finner folk andre arenaer for å diskutere dette viktige politikkområdet, sier stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson i FrP, Erlend Wiborg, til Resett.

Han mener at klimadebatten på den annen side får enormt fokus i media, men «nesten uten motstemmer».

– Fokuset er en kamp om hvordan man kan ha flest mulig reguleringer, påbud, forbud og mye avgifter som til slutt vil ramme folk flest, sier han.

