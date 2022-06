annonse

Sveriges utenriksminister Ann Linde omtalte Nato-samtalene i ettermiddag som «håpefulle toner», men sa samtidig at hun er forberedt på at det kan ta lang tid å finne en løsning.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sto i ettermiddag i spissen for et møte mellom representanter for de tre landene Tyrkia, Sverige og Finland. Målet er å oppnå en avtale som gjør at Tyrkia vil godta at Sverige og Finland blir Nato-medlemmer.