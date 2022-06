annonse

annonse

Forsvarerne av Pride er veldig opptatt av at de står for mangfold, variasjon og inkludering av alle typer kjærlighet og seksuell legning.

Men til å være en feiring av mangfold, inkludering og toleranse, er enkelte av tilhengerne av Pride bemerkelsesverdig intolerante, ekskluderende og rasende på folk med andre meninger.

Jeg har selv alltid vært tilhenger av meningsmangfold og ulike meninger om alt mellom himmel og jord, og har ofte priset dem som tør å tenke annerledes og ha modige «motmeninger», selv om de er dønn uenig med meg.

annonse

Og skulle man ikke tro at de som gjør seg til de fremste talsmenn og -kvinner for kjønnsvariasjon og ulike seksuelle legninger, også burde hilse velkomment meningsmangfold i samfunnet?

Jeg mener, de hyller jo kjærlighet og toleranse til seg selv sine likesinnede, og om det skal ha noen troverdighet, burde de ikke også opptre med kjærlighet og toleranse mot dem som ikke er enige med dem?

Men nei, slik er det visst ikke for så mange. Akkurat som i innvandringsdebatten, der de fremste fortalerne for antirasisme og toleranse ofte er de aller første til å bruke stygge og intolerante merkelapper på sine meningsmotstandere, er det mye stygg ordbruk mot annerledes tenkende i debatten om Pride.

annonse

Les også: Lektor mener at innvandringskritikere utsettes for «åpen fiendskap» – får støtte fra Frp (+)

Intoleranse

Akkurat dette ser vi et veldig godt eksempel på i VG i dag, der lærer, komiker og debattant Sofie Frøysaa presterer et angrep på en annen lærer, Anders Noreng, som har tillatt seg å være imot at skoleelever skal delta i Pride, som oser av aggresjon, fordømming og intoleranse.

Til å være komiker, må hun nesten sies å være usedvanlig humørløs, og jeg synes måten hun mistenker lærer Anders Noreng for å ikke klare å inkludere alle elever i sin undervisning og sin omtanke, er direkte ondskapsfull. Man kan selvsagt være imot at skolene samlet skal delta i Pride, og samtidig være en kjærlig, inkluderende og god lærer.

Og ikke nok med at hun mistenkeliggjør Norengs evne til å inkludere barna han har ansvaret for, og også følge lærerplanene lojalt, hun går så langt som til å spørre om ikke Noreng burde slutte som lærer! Hun er redd for ham som lærer, må vite. Skal tro om ikke mange foreldre langt ville foretrekke han enn Frøysaa som lærer for sine barn?

«Med andre ord, bryter ikke denne læreren diskrimineringsloven når han avviser transbarn og ikke-binære barn? Og hvis han er så kritisk til læreplanverket, som han jo er nødt til å følge, burde han da ikke finne seg en ny jobb?» skriver Frøysaa.

Meningstyranni

Mener hun på fullt alvor at alle lærere som er uenig med noe i læreplanverket burde slutte som lærere? Ja, faktisk, og det viser hvilken skremmende ensretting og meningstyranni enkelte Pride-tilhengere står for. Vi andre får heller tro på meningsmangfold, og anse det som en styrke for norsk skoleverk at ikke alle er enige, men at lærere faktisk våger å tenke fritt og selvstendig.

annonse

Men Frøysaa viser med slike skremmende utsagn, at hun ikke makter å skille mellom folks private meninger i ulike samfunnsspørsmål, og deres profesjonalitet i deres utøvelse av sitt yrke. Jeg har kjent mange lærere gjennom min karriere, som har hatt innvendinger mot norsk skolepolitikk, men de har samtidig vært svært profesjonelle, faglig dyktige, inkluderende og kjærlige lærere. Frøyssa oser av forakt for mennesker som er uenig med henne.

Og hun burde innse at det å mene at elever ikke samlet bør pålegges å delta i Pride, kun er en mening, og ikke dermed gjør folk til kjærlighetsløse og uegnede til å omgås barn. Faktisk er det heller Frøysaa selv som uttrykker intoleranse og mangel på kjærlighet for mennesker som er uenig med henne. Det er som man ser et budskap her, som kan sammenfattes til: – Jeg elsker mangfold av kjønn og seksuell legning, men jeg hater dem som er uenig med meg.

Barn og fordommer

Jeg vil også påpeke på et annet område der Frøysaa avslører et usedvanlig umodent syn på hvordan barn og unge danner seg sine meninger. Skal man tro henne, er det visst normalt for barn å hylle det mangfoldet i kjønnsidentitet og seksuelle variasjoner som hun står for, og mener de noe annet, er det fordommer som er påført dem av andre voksne.

«Barn er åpne. Barn har ikke fordommer. Dersom de skulle ha det, er det utelukkende påført av voksne. Jeg har aldri opplevd mobbing eller negative kommentarer knyttet til det å ha skeive foreldre.

De eneste som har ytret seg homofobisk, er voksne mennesker. Det vil jeg hevde er dypt problematisk.» skriver Frøysaa videre.

annonse

Det hun egentlig gjør ved sin logikk, er å nedvurdere barn på det groveste, ved å hevde at de ikke på egen hånd kan danne seg egne meninger som de ikke først har hørt fra voksne. Min erfaring er den motsatte. Faktisk mener mine egne barn ofte noe helt annet enn meg. De har dannes seg sine meninger i samværet med andre unge, og det finnes en helt egen barne- og ungdomskultur, som på ingen måte er diktert av voksne.

Å mene at alle meninger blant barn stammer fra voksne, er simpelthen å undervurdere unge grovt.

Barn har meninger som er basert på deres opplevelser av verden. Og når barn, som kun har opplevd at familien består av mor, far og barn, danner seg sin egen mening om familier som består av to mammaer eller to pappaer, er det kanskje ikke så rart at de stusser? Er det da en fordom? Eller er det ikke da heller en ny erfaring, som de ikke kjenner til fra før?

Eller hva med når barn for første gang ser en mann som leies i bånd på alle fire av en kvinne som en hund, og begge er kledd i lær og kjettinger, kan man klandre barna om de synes det er rart? Ligger det i barns natur at de møter alt ukjent med aksept og toleranse? Det blir alt for enkelt i mine øyne.

Les også: Stusser over at venstresiden ikke kritiserer private for å tjene penger på asylmottak (+)

annonse

Barn kan tenke selv

Barn kan godt mene noe negativt om et slikt syn, som overhodet ikke er diktert dem av voksne. Barn har faktisk evne til å tenke selv. Og kan ikke folk få lov til å mene at dette ikke er noe de ønsker at deres barn skal bli eksponert for? Er de dermed homofobe, intolerante og ukjærlige? Kan det være lov å mene at slik oppførsel burde være forbeholdt privatlivet?

Og hva når barn hører om sadomasochisme der voksne mennesker liker å piske og slå hverandre, for ikke å snakke om fetisjisten Oddvar Haugen, som har fått stor medieomtale i det siste i forbindelse med at han har en fetisj om å bli sparket i testiklene, ofte kalt «ballbusting»?

Bør vi lære opp barn i at noen voksne faktisk liker å bli slått og pisket og påført smerte, at noen blir kåte av å bli sparket i balla, at noen vil bindes fast og plages og tortureres? Er det verdifull læring for barn å få innsikt i denne voksenverdenen? Er man fordomsfull og homofob, dersom man ikke ønsker at sine barn skal utsettes for slik læring?

Og ikke minst: Er det fordommer tillært fra intolerante voksne dersom gutter som vet hvor utrolig smertefullt det er å få et slag i testiklene får høre at det finnes menn som blir kåte og opphisset og nyter å bli sparket i ballene og synes det er utrolig rart og har problemer med å forstå slike seksuelle preferanser?

Seksualisering

Et av komiker Sofie Frøysaas viktigste poeng i hennes artikkel, er at Pride ikke er en ideologi, men en feiring, og hun benekter svært innstendig at marsjen er seksualisert.

Vel, det må jo folk som ser på opptoget få lov til å gjøre seg opp sin egen mening om. Fremstår opptoget som seksualisert i tilskuernes øyne, så kan ikke arrangørene frata dem den opplevelsen. Ingen eier definisjonsmakten over folks opplevelser.

Og det hjelper lite med bortforklaringer som at mange musikkopptog er minst like seksualiserte. Her snakker vi om en Pride-markering, som mange mener at våre skoleelever skal delta i i regi av skolen. Da får vi holde oss til den debatten.

La meg avslutte med noen kommentarer om regnbueflagget. Vi hører stadig at det å være motstander av at regnbueflagget brukes på offentlige flaggstenger, i 17. maitoget og på skoler er uttrykk for homofobi og grov diskriminering mot dem som er annerledes. Men det man ser helt bort fra, er at motstand mot bruk av dette flagget i slike sammenhenger, like godt kan bygge på et prinsipielt standpunkt om at ingen andre flagg ene det norske bør brukes på denne måten. Man hates for eksempel i Sverige dersom man mener at det svenske flagget ikke skal heises i offentlige, norske sammenhenger.

På meg fremstår det som en ganske selvopptatt reaksjon når man kun ser motstanden mot denne bruken av Pride-flagget som homofobiske og ekskluderende holdninger.

Hva mener jeg?

Men hva synes jeg selv om Pride-feiringen? Jeg bør kanskje flagge min egen holdning til alle mulige avvik fra den tradisjonelle heterofile legningen?

Jo, for min del kan folk drive med akkurat hva de vil i sine egne hjem eller lukkede klubber. De kan knulle hverandre forfra og bakfra med ekte peniser og dildoer, suge og slikke hverandre i store grupper, piske hverandre, sparke hverandre i balla, gi hverandre rundjuling og lenke hverandre fast i veggen og denge løs. Her er jeg utrolig tolerant. Gi folk full frihet til å utøve enhver legning, sier jeg.

Men jeg er helt enig med dem som synes at Pride-paraden og veldig mye av propagandaen for frihet for alle legninger, ikke minne særlig mye om en prising av kjærligheten, men en hyllest av ekstrem sex i alle mulige former.

Hvorfor i all verden må man ut på gata og skrike ut for hele verden at man foretrekker alle mulige typer ekstremsex? Kan ikke folk bare holde på helt fritt hjemme hos seg selv eller i lukkede klubber? Har man et så påtrengende behov for å eksponere sine seksuelle preferanser for hele verden? Jeg skjønner det ikke.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474