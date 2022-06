LHL er glad for at en positiv beslutning endelig kom etter at saken har vært omtalt og debattert i lang tid. Etter dagens beslutning er det klart at behandling med hjertemedisinen tafamidis (Vyndagel) kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten fra 15. juli.

– For pasienter med hjerteamyloidose er Vyndaqel eneste tilgjengelige behandling, og vedtaket vil forlenge mange liv. I dag er det mange LHL-medlemmer og deres familier som kommer til å feire med kake, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL i en uttalelse til NTB.

Brukte 600.000 kroner fra egen lomme på å forlenge livet

Aftenposten hadde lørdag en artikkel om hjertepasienten Espen Kolding (65) som allerede har bruk 600.000 kroner fra egen lomme for å kjøpe den livsforlengende hjertemedisinen og som nå har gått til sak mot Helse. og omsorgsdepartementet og Ingvild Kjerkol for å få dekket medisinen.

Follo-mannen har fått påvist den dødelige hjertesykdommen hjerteamyloidose. Utviklingen av sykdommen kan begrenses med legemiddelet Vyndaqel. Men Ahus har til nå sagt nei til å gi ham medisinen og begrunnet avslaget med at sykehuset hverken helt eller delvis kan finansiere legemidler som ikke er tillat brukt i spesialisthelsetjenesten.

Kolding behandles nå ved Volvat og opplyser at det private helseforetaket i mai tilbyr behandlingen for ca. 372.000 kroner pr. år. Uten behandling vil de fleste pasienter dø i løpet av to til seks år.

– Jeg er glad i livet

På spørsmål fra Aftenposten om hvilke vurderinger han gjorde da han bestemte at han selv ville betale for medisinene enn så lenge, svarer den 65 år gamle advokaten Espen Kolding:

– Jeg er glad i livet. De små hverdagslige ting, mellommenneskelige relasjoner, smil fra barnebarna, min hobby innen tradisjonshåndverk, musikk og en god smak av mat og drikke. Livet har en pris. Jeg hadde muligheten til å betale for disse medisiner med oppsparte midler og nå med lånte midler med pant i vår boligeiendom.

Tre ganger har helseforetakene, gjennom Beslutningsforum for nye metoder, sagt at Pfizers medisin er for dyr. Listeprisen for den sterkeste dosen har vært opp mot 200.000 kroner i måneden, men Pfizer har tilbudt helseforetakene noe de omtaler som en «betydelig rabatt», men denne summen er holdt hemmelig av Pfizer og Beslutningsforumet.

Medisinen, som bremser utviklingen av hjerteamyloidose, er allerede innført på offentlige sykehus i Sverige, Finland og Island.