annonse

annonse

Stortinget som institusjon, og 28 stortingsrepresentanter, får varsel om skattesmell etter pendlerboligsakene. Partiene skal ta stilling til varselet i løpet av denne uken.

Stortingets administrasjon har fått varsel fra Skatteetaten om at Stortinget må betale ekstra arbeidsgiveravgift på 1.351.759 kroner for årene 2017 til 2020.

28 nåværende og tidligere stortingspolitikere får i tillegg varsel om en skattesmell som varierer fra et par tusen til opp til flere hundre tusen. Det samme gjelder 17 tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Varslene kommer etter at Skatteetaten har gjennomført en kontrollsak mot Stortingets administrasjon som arbeidsgiver. Stortinget har frist til 15. august med å svare på varselet.

annonse

Det er partiene på Stortinget som skal ta stilling til hvordan Stortinget forholder seg til skattesmellen. Enkeltpersoner som vil bestride sin personlige sak, må trolig gjøre det på egen hånd.

Informasjon om enkeltpersoner er sladdet i varselet Stortinget har offentliggjort. Det begrunnes med at det er taushetsbelagte opplysninger.

Ifølge NTB har ingen av partiene de har vært vært i kontakt med ønsket å gå ut med denne informasjonen.

annonse

– Vi i stortingsgruppa er ikke informert om hvilke representanter det gjelder. Det har vi også forståelse for, siden Skatteetaten, slik den pleier, opererer med taushetsplikt i saken, sier kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Ap.

Venstres kommunikasjonssjef Thomas Tangen og Fremskrittspartiets kommunikasjonssjef Jon Helgheim sier det samme.

– Vi tar konklusjonen til Skatteetaten til etterretning. De av våre representanter som har, eller har hatt, pendlerbolig, har svart på Skatteetatens spørsmål om saken. Den enkeltes skatteforhold som følge av dette er en sak mellom hver enkelt og Skatteetaten, sier SVs sekretariatsleder Bjarne Kristoffersen.

Gjennomgangen startet etter flere avsløringer i mediene om feil bruk av pendlerbolig for landets politikere.

– Vi har fått varselet fra Skatteetaten og tar det på største alvor. Jeg kommer til å be om et møte med de parlamentariske ledere så fort som mulig denne uken for å snakke om innholdet i varselet, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Skatteetaten skriver at 213 stortingsrepresentanter er blitt kontrollert. To av disse er døde, og sakene mot dem henlegges dermed. I 183 av tilfellene konkluderer Skatteetaten med at vilkårene for å få skattefri pendlerbolig er oppfylt. Dermed får 28 stortingspolitikere en skattesmell.

Hverken Hansen eller Tajik er blant dem som har fått skattesmell

Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) er ikke blant dem, sier hennes advokat John Christian Elden til Aftenposten.

– Skattemyndighetene har gått gjennom alle pendlerspørsmålene hennes og konkludert med at hun har opptrådt helt korrekt og ikke fått noen skatteendringer. Saken er avsluttet fra skattemyndighetene, sier Elden til NTB.

annonse

Arbeiderpartiets Hadia Tajik trakk seg som både nestleder i partiet og arbeidsminister da en pendlerboligsak fra 2006.

«Skatteetaten har slått fast at min bruk av pendlerbolig i 2019 var helt i tråd med regelverket, og at jeg ikke må betale skatt av det.», skriver Tajik i en SMS til TV 2.

Denne saken er foreldet og er dermed ikke en del av Skatteetatens kontroll.

Fakta om pendlerboligsakene:

Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. Disse skal dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget.

Aftenposten har det siste året meldt om flere politikere som har hatt pendlerleilighet fra Stortinget samtidig som de har eid boliger som de leide ut i Oslo-området. Det er flere representanter som er eller har vært registrert bosatt hos foreldrene og fått pendlerbolig. Dersom man ikke har utgifter til egen bolig, er regelen at man skal skatte av fordelen med gratis bolig. Men dette har vært praktisert ulikt.

Politiet har åpnet etterforskning av noen disse forholdene.

Riksrevisjonen har varslet at de vil gjennomgå pendlerboligsakene. Stortingets administrasjon skal også gå gjennom alle enkeltsaker om mulige brudd på reglene.

Stortinget har i tillegg satt ned et eksternt utvalg som skal gjennomgå regler, retningslinjer og praksis.

Skatteetaten varslet også i desember Stortingets administrasjon om kontroll med grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger tildelt av Stortinget i perioden 2017–2020.

I juni opplyser Skatteetaten at det klart at totalt 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere får skattekrav. Kravene gjelder i perioden 2017–2020.

På grunn av avsløringer rundt mulig misbruk av stortingets- eller regjeringens pendlerboligordninger har KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) gått av det siste året. (Kilder: Adresseavisen, Aftenposten, NTB, Stortinget)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474