Støre fikk spørsmål om han er på plass for å «slukke en brann».

– Det brenner ikke her nå, så vidt jeg ser. Men vi skal lytte. Jeg er klar over at det her er mange meninger som det er verdt å høre på, svarte Støre.

Utbrytergrupper i Søgne og Sogndalen

Brann eller ei, det har iallfall ulmet i Kristiansand Ap etter at det ble kjent at regjeringen bestemte at innbyggerne i de gamle kommunene Søgne og Songdalen skal høres om de vil bryte ut av Kristiansand.

I dag har kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) hatt møter med lokale krefter i Kristiansand for å snakke om saken.

– Jeg skal fortelle ham litt om hvordan vi som Arbeiderparti faktisk har jobbet ganske iherdig med å få denne kommunen til å fungere etter sammenslåingen. Og det er mulig jeg må repetere noen ting som jeg egentlig trodde han visste, som jeg ikke er sikker på at han vet allikevel, sa Kristiansands Ap-leder Helge Stapnes til NTB før møtet.

Dagens Næringsliv har tidligere sitert kilder på at en mulig oppløsning av Kristiansand kommune var tema i en hemmelig avtale mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra hurdalsforhandlingene i fjor høst. Støre avkreftet imidlertid at dette var tilfelle da han landet på Kjevik flyplass i ettermiddag.