Dagens demonstrasjon til støtte for EU kom etter at EU-kommisjonen i forrige uke anbefalte at Georgia ikke får status som kandidatland til EU. Samtidig ble det anbefalt at både Ukraina og Moldova skulle få kandidatlandstatus – det første skrittet i en lang prosess som kan lede mot EU-medlemskap.

Arrangørene av dagens marsj sier at de tok initiativ for å vise frem det georgiske folkets ønske om å forplikte seg til Europa og vestlige verdier.