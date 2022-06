annonse

Er det noen som tror at Anniken Huitfeldt har noen som helst påvirkningskraft på tyrkerne mht. deres negative holdning til svensk og finsk NATO-medlemskap? Hun har vært i Tyrkia og VG meldte at hun vil forsøke å overbevise den tyrkiske utenriksministeren om å snu.

Hun er åpenbart mer enn uvanlig naiv. Om teppehandlerne i Istanbul velger å snu vil det ikke være pga. Annikens overtalelsesevner. Da vil det være som en følge av andre innrømmelser, helst penger, fra USA og Vesten.

Det gikk ikke særlig bra med Taliban. Hun inviterte vår hovedfiende gjennom 20 år, Taliban, med privatfly til Oslo på skattebetalernes regning for å overbevise dem om å ivareta kvinners rettigheter i Afghanistan og sørge for afghanske jenter får gå på skole.

Det gikk som det måtte. De fete talibanskjeggebussene kom ikke til Norge for å diskutere kvinners rettigheter. De kom til Norge for å hente penger. Og det fikk de så det monnet over bistandsbudsjettet mens kvinners rettigheter ble innskrenket og jenteskolene stengt.

Enda mer bistandspenger går nå til lønn til Jan Egeland og de stadig flere ansatte i de 250 norske hjelpeorganisasjonene og i lommene til Taliban. Hvor dum går det egentlig an å bli?

Senator Lindsey Graham (R) sa imidlertid rett ut under sikkerhetskonferansen i Munchen i februar det alle tenkte. Følgende melding til vår utenriksminister glapp spontant ut av ham; «That’s the most naive thing ever! You litterally know nothing about the Taliban.» Hennes stottrende skoleengelsk gjorde ikke saken særlig bedre. Piiiinlig!

Videoen er underholdende, men skremmende. Den blottlegger en utenrikspolitikk basert på følelser og en utenriksminister innhyllet i woke-tåka uten anelse for hva hun driver på med. I norsk utenrikspolitikk går det for tiden den veien høna sparker.

Underholdningsverdien har imidlertid også andre oppdaget. Denne fra Valens frokost-TV følger med på kjøpet.

