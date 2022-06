annonse

SV bekrefter at partiets nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er en av de 28 stortingsrepresentantene som har mottatt skattekrav-brev fra Skatteetaten.

– I september oppdaget jeg en skatteregel som var i strid med det Stortinget hadde informert oss stortingsrepresentanter om. Jeg tok derfor kontakt med Stortinget og gjorde dem oppmerksom på dette og sendte brev til Skatteetaten med spørsmål om denne regelen omfattet meg, skriver Fylkesnes i en kommentar til NTB.

Har hatt dialog med Skatteetaten

SV nestleder forteller at han etter dette har hatt dialog med Skatteetaten, for å gi dem informasjon, og for å få avklart hva riktig skatt og forståelse av regelverket skal være.

Hevder Stortinget har gitt feil veiledning over mange år

Fylkesnes hevder videre at dersom Skatteetatens oppfatning er riktig, har Stortinget gitt feil veiledning til sine representanter over mange år.

SVs nestleder ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer i sin egen skattesmell-sak fordi saken etter hans mening ikke er avsluttet og dessuten at dette dreier seg om et forhold mellom Skatteetaten, Stortinget og hver enkelt representant.

Fylkesnes sier likevel at han selvsagt kommer til å betale skatt etter reglene, om Skatteetatens syn på saken viser seg å være det korrekte.

I høst fortalte Fylkesnes at han har fått gratis pendlerbolig i Oslo, til tross for at han allerede eide en leilighet i byen. Sv-toppen leide ut både leiligheten i Oslo og en annen leilighet i Tromsø.

– Han har fått klar beskjed om at alle regler er fulgt, han har også opptrådt i tråd med intensjonen i boligpendlerregelen, da han har bolig og utgifter i Tromsø, sa SV-leder Audun Lysbakken i september i fjor.

