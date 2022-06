annonse

annonse

Demonstranter mot oljeleting har tirsdag morgen blokkert veibanen og hindrer trafikken på E18s avkjøringsvei til Bygdøylokket i retning Oslo.

Vegtrafikksentralen øst rapporterer dette.

I en pressemelding til NTB opplyser Stopp Oljeletinga-kampanjen at det er støttespillere av dem som blokkerer motorveien. Aksjonen kan ventes å vare i en halvtime.

annonse

Saken fortsetter.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Stopp oljeletinga! (@stoppoljeletinga)

Aktivistene krever at regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre oljeleting, og videre at det lages en plan for «rettferdig omstilling» for dagens oljearbeidere.

– De mener kampanjens krav er åpenbare første steg i en nødvendig omstilling. De syns ikke det er komfortabelt å forstyrre andre på vei til jobben, men ser at situasjonen er katastrofal og møtes ikke på langt nær med det alvoret som er nødvendig, skriver Stopp Oljeletinga-kampanjens pressekontakt Emilie Røine Østebø i pressemeldingen.

annonse

Politiet befinner seg på stedet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474