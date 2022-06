Macrons allianse vant kun 245 seter i nasjonalforsamlingen, som er 44 seter unna et absolutt flertall. Venstreside-alliansen Nupes vant 131 seter, og høyresiden fikk 89 seter.

Selv om Macrons allianse er størst i den franske nasjonalforsamlingen, falt den stort etter valget i forrige helg. Presidenter er derfor avhengig av å danne samarbeid med andre allianser for å få gjennom politikk. Tirsdagens samtaler fant sted på Elyséepalasset i Paris.

Vil forbli i opposisjon

Under tirsdagens samtalerunde var Christian Jacob Macrons første gjest. Han er leder for det tradisjonelle høyrepartiet Republikanerne. Partiet har 61 medlemmer i nasjonalforsamlingen.

Etter møtet med presidenten sa Jacob at en allianse med dem var uaktuelt.

– Jeg sa til presidenten at det ikke var snakk om å gå inn i noe som ville bli sett på som et svik av våre velgere. Vi vil forbli i opposisjon, sa han.

En av Macrons reformer handler om å øke pensjonsalderen fra 62 til 65 år, politikk som Republikanerne også er for. Jacob åpnet døren for at hans parti kan stemme med Macrons allianse dersom det er i tråd med deres politiske plattform.

Flere samtaler

Senere på dagen hadde Macron samtaler både med Sosialistpartiets leder Olivier Faure, kommunistenes leder Fabien Roussel og høyrepopulisten Marine Le Pen. Hennes parti Nasjonal samling gikk kraftig fram i valget.

Le Pen var skarp i tonen etter sitt møte med Macron.

– Han lytter, men hører han på? sa hun.

Hun fortalte at hun hadde sagt til Macron at hennes parti ville være en del av opposisjonen, men at hun ikke ønsket å drive med «systematisk obstruksjon».

Møter ikke Mélenchon

Den sosialistiske lederen Olivier Faure åpnet døren noe mer enn de to andre lederne. Hans parti er en del av venstreside-alliansen Nupes.

– Det er mulig å gå videre, men vi vil ikke godkjenne politikk som strider med forpliktelser vi har gitt det franske folk, sa han etter møtet.

Macron har imidlertid ikke planlagt å møte Jean-Luc Mélenchon, lederen for den nye venstreside-alliansen Nupes, der både sosialistene, kommunistene og De grønne inngår.

I likhet med den ytre høyresiden hadde også Nupes stor framgang i valget. Mandag foreslo Mélenchon å gjøre alliansen til en permanent venstreblokk. Det ble imidlertid avvist av de tre andre Nupes-partiene.

Avviste avskjedssøknad

Frankrikes statsminister Elisabeth Borne leverte sin avskjedssøknad etter at presidentens sentrum-høyre-allianse Ensemble mistet flertallet i nasjonalforsamlingen.

Tirsdag avviste Macron statsministerens søknad. Han mener regjeringen må være operativ, og vil nå søke konstruktive løsninger med opposisjonspartiene, ifølge en talsperson for presidenten.

Umulig å styre?

Etter parlamentsvalget hevdet den konservative avisa Le Figaro at Frankrike er blitt umulig å styre, siden Macron har mistet flertallet.

Marine Le Pen, som nå leder det største enkeltstående opposisjonspartiet, er ikke enig i det.

– Landet er ikke blitt umulig å styre. Men det vil ikke bli styrt på den måten Macron ønsket, sier hun.

Macron ble gjenvalgt i april, og hadde planlagt skattekutt, heving av pensjonsalderen og flere andre økonomiske reformer i sin andre periode som president.

Venstresiden vil gjøre det de kan for å hindre dette. Flere eksperter spår at Macron i stedet vil søke samarbeid mot høyre.