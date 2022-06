annonse

Grunneierne har sagt ja til å ta en større del av regningen for Fornebubanen. Men bompengene øker likevel like mye.

Byrådet vil ikke kutte i regningen for bilistene av den grunn.

– Det har ikke vært diskutert engang, sier MDG-byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav til Dagsavisen.

– Raner bilister

– Det er et ran av bilistene vi nå blir vitner til i Oslo, og det er tydeligvis ingen grenser på hvor mye bilistene skal måtte betale, sier 1 nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen, Frank Sve fra Frp til Resett.

Han mener grensen er nådd for lengst, og at det snart er på tide å stille spørsmål ved kompetansen til MDG som styrer samferdselsområdet i byrådet i Oslo. Sve hevder at de har mistet total kontrollen over Fornebubanen prosjektet.

MDG sender regningen til innbyggerne, påpeker Sve, som mener dette kommer av MDGs og flertallet i bystyrets udugelighet og mangel på kontroll og kompetanse.

– Det er tydeligvis enkelt for enkelte å grabbe ned i lommebøkene til folk flest og næringslivet, for å finansiere feilslått politikk.

