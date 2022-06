annonse

Minst to er skadet i en voldshendelse på et kjøpesenter i Västerås, melder svensk politi. Gjerningspersonen skal være pågrepet.

Expressen melder at politiet har oppgitt at to personer er skadet, hvorav en av dem er påført alvorlige skader.

– Det kan være flere som er skadet, sier politiets pressetalsperson Magnus Jansson til Aftonbladet.

Det skal dreie seg om et knivangrep. En person er pågrepet, og politiet sier at de ikke mistenker at det er flere gjerningspersoner.

