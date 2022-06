Blant flyteknikerne som omfattes av streik og lockout er 20 fra selskapet Babcock som drifter ambulanseflyene i Norge. En lockout hindrer flyteknikere som ikke alt er tatt ut i streik, å gå på jobb, men Almlid benekter at NHO spekulerer på at det nå skal bli tvungen lønnsnemnd, fordi det er fare for liv og helse.

– Vi har valgt lockout fordi vi står overfor en organisasjon som, i motsetning til andre grupper som har godtatt 3,7 prosent lønnsøkning, har kommet med et helt urimelig krav om en lønnsøkning på 17 prosent. Vi ønsker med dette å fortelle Norsk Flytekniker Organisasjon at nå er det alvor, nå vi vil ha dem tilbake til forhandlingsbordet i reelle forhandlinger, sa Almlid i kveld.

NHO-sjefen understreker at de ønsker en løsning, men vektla samtidig at det er mange passasjerer som nå rammes av innstillinger og kanselleringer og sa det nå måtte skje noe, fordi han til nå ikke har opplevd at motparten har vist reell forhandlingsvilje.