Republikanerne i Texas vedtok i helgen et partiprogram hvor det blant annet hevdes at Joe Biden ikke er en legitim president.

Under partiets årlige kongress i Houston i helgen viste Det republikanske partiet i Texas at partiet har beveget seg langt vekk fra hva partiet for eksempel sto for da Ronald Reagan var president og partiets ansikt utad.

– Vi kan ikke kompromisse med Demokratene som har en annerledes og uforenlig framtidsvisjon, sa leder Matt Rinaldi, ifølge The Texas Newsroom.

– Vi forkaster de sertifiserte resultatene i presidentvalget 2020, og vi anser at sittende president Joseph Robinette Biden Jr ikke ble legitimt valgt av folket i USA, står det blant annet å lese i den nye partiplattformen, ifølge NPR.

Valget brøt med både artikkel 1 og 2 i grunnloven, heter det videre i programmet, der det påstås at det foregikk omfattende valgfusk i flere viktige byer og partiet anklager også flere ministre for å ha begått lovbrudd. I tillegg går partilaget inn for at Texas skal løsrive seg fra resten av USA, det fastslår at enhver form for våpenkontroll er et brudd på grunnloven, og det påstås at homofili er «unormalt». Texas-republikanerne går også inn for at USA skal melde seg ut av FN.

Ved å avvise Bidens valgseier støtter partilaget de grunnløse påstandene om utbredt valgjuks som inspirerte Trump-tilhengerne til stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

