Opplever å møte negative og hatefulle fordommer.

– Begrepsbruken «skeiv ideologi» føyer seg i rekken av feilinformerende ytringer om den skeive bevegelsen, med påstander som ikke stemmer med realiteten, skriver Joakim Eide i Nettavisen, og uttrykker skuffelse:

– Det er dessverre ikke overraskende at den skeive bevegelsens arbeid for menneskerettigheter omtales som ideologi, agenda, trend, debatt og sykdom, eller at skeive sammenlignes med overgripere, monstre, mordere, nekrofile og pedofile.

Han skriver at denne formen for organisert hat like gjerne kunne ha blitt omtalt som ideologi eller agenda. Men det har blitt såpass normalisert over tid, at det ikke ansees som kontroversielt, men konservativt, mener Eide.

– Når man er privilegert og det gjøres endringer for inkludering og likestilling av ellers undertrykte grupper, kan det oppleves som at man selv blir undertrykt ved å få minsket sine egne privilegier, sier Eide, og legger til:

– Dette er grundig dokumentert i flere forferdelige levekårsrapporter som viser at det er behov for å motarbeide nettopp så negative og hatefulle fordommer som tidligere har vært normalisert, i tillegg til den statlige diskrimineringen og kriminaliseringen av skeive liv.

Når en transfobisk person ønsker å ytre seg i avisen, mener Eide, får vedkommende tilgang til å gjøre dette uten problemer. Men når en transperson ønsker å ytre motstand overfor transfobien, møtes vedkommende av medier som i utgangspunktet blir spesielt opptatt av å vinkle saken til å handle om vedkommendes kroppslige situasjon og integritet, hevder han.

– De fleste tilfeller transpersoner blir skrevet om, er overskriften fiksert på kjønnsorganer og operasjon. Transpersoner blir i flere tilfeller redusert til genitalier.

