På SVs sommerkonferanse i dag var det, om ikke bare fryd og gammen, så iallfall mye fryd. Men med krigen i Ukraina som bakteppe, har partiet som har vært tuftet på Nato-motstand siden starten, fått en ny sak å diskutere som kan true idyllen.

Foreløpig er medlemmene bare enige om én ting når det gjelder Nato-spørsmålet og norsk sikkerhetspolitikk; saken må diskuteres.

Partiledelsen i SV hevdet under dagens sommerkonferanse at medlemmene gleder seg til å ta Nato-debatten frem mot landsmøtet neste vår. Ledelsen håper videre på en kameratslig Nato-debatt i partiet, og foreløpig er alle venner, men så er de da også bare blitt enige om at de skal ta debatten.

Frykter ikke Nato-debatten

Utsiktene til at både Finland og Sverige slutter seg til Nato har gjort at partiet har sett seg nødt til å åpne for en diskusjon om hele forsvars- og sikkerhetspolitikken, før et nytt prinsipprogram skal vedtas på landsmøtet neste år.

– Det er klart det er tider hvor dette kunne vært vanskelig for oss, sa partisekretær Audun Herning på sommerpressekonferanse i dag.

Herning tror imidlertid alt ligger til rette for en god prosess, og viser blant annet til at partiet har fått mange nye medlemmer.

– Jeg tror det mange som gleder seg. Det som er interessant, er at det ikke er noen uenighet om behovet for en diskusjon, sier han.

– At vi har en forsvarspolitisk debatt med lave skuldre, som alle ønsker å delta i, og som er kameratslig i formen, det er et godt utgangspunkt. Det er overraskende at det ikke er tilfelle i flere partier, det har tross alt skjedd ganske mye, fortsetter han.

Også fungerende partileder Kirsti Bergstø har et håp om at det ikke blir noen opprivende debatt.

– Det er en diskusjon som vi er nødt til å ta med stor forståelse for hverandre og ut fra det verdensbildet som er nå, sier hun.

