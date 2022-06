annonse

NRK skriver om et transportselskap som blir nødt til å selge lastebiler på grunn av drivstoffprisene. Eieren angrer på at han stemte Sp.

– Jeg har solgt én bil, og én bil selger jeg nå. Jeg satt og regnet over i går. Det går ikke å holde på med mye av det vi gjør, sier Magne Persen, som er daglig leder i Bjørnevatn Maskin i Sør-Varanger til NRK, og legger til:

– Dieselprisen fra i fjor til år har steget med 42 kroner og 55 øre per mil vi kjører.

Bjørnevatn Maskin driver med graving, transport og brøyting. Men nå har langkjøringen blitt for dyr, og de må kutte ned.

Regionsjef Odd Hugo Pedersen i Norges Lastebileierforbund betegner situasjonen som dramatisk.

– Fra 1. januar 2021 og fram til nå har dieselprisene steget med 78 prosent, sier Pedersen.

Han mener at regjeringen ikke lytter:

– Når de velger å overse det, anser vi det som tonedøvt. Vi har bedt om at vi setter ned veibruksavgiften på diesel, eventuelt fjerne den helt. Det ville være til stor hjelp for våre medlemsbedrifter.

Kan føre til konkurser

– Skyhøye drivstoffpriser øker inflasjonen, sier Frank Sve til Resett.

Sve sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite for Frp. Han mener at skyhøye drivstoffpriser er dramatisk for transport, bygg og anleggsbransjen, og at det vil kunne føre til permitteringer og konkurser.

Fra regjeringens side blir det argumentert med at en ikke kan gjøre noe med drivstoffprisene og kutte avgiftene der, sier han, men ifølge Sve medfører dette kraftig prisvekst innen transport, bygg og anleggsbransjen ved at bransjene må øke prisene for å kunne ta igjen økningen i drivstoffpris.

– Frp har fremmet flere forslag til kutt av drivstoffprisene, men for døve ører hos Sp, Ap, men også Høyre, sier Sve, og legger til:

– Det ser ut til at det nå er «vanlige folks tur til å oppdage Sp og Ap i praksis».

