annonse

annonse

I dag ga Oslo bystyre grønt lys for Fornebubanen og satte dermed en foreløpig sluttstrek for vårens største politiske drama i hovedstaden.

Ifølge NRK var det Arbeiderpartiet, SV, MDG, Høyre, Venstre og KrF som sikret flertallet for den nye T-banen mellom Majorstuen og Fornebu.

– Det har vært tøffe tak underveis og vanskelige beslutninger å ta i denne saken, sa miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i debatten.

annonse

Fremskrittspartiet, Folkets Parti FNB, Chaudhrys gruppe, Senterpartiet og Rødt stemte imot byggingen av Fornebubanen som allerede er i gang flere steder i og rundt Oslo.

Enorme kostnadsoverskridelser

Det var lenge snakk om å skrote hele prosjektet fordi kostnadsoverskridelsene har vært enorme, men etter at grunneiere bidro med 2,1 milliarder kroner ekstra for å sikre byggingen, ble det klart at det igjen var flertall for å fortsette prosjektet,

Den drøyt 8 kilometer lange T-banestrekningen var først beregnet til å koste 16,2 milliarder kroner, men i januar kom det et nytt anslag som viste at prisen kunne stige til 21,5 milliarder kroner. I april ble anslagene justert opp til 26,4 milliarder i 2021-kroner.

annonse

I sitt forslag til bystyret har byrådet regnet på hva prisen blir, hvis prisstigningen blir på 5,7 prosent, det vil si det samme som den har vært innen bygg og anlegg de siste to årene, i hele byggeperioden. I så fall snakker vi om en endelig prislapp på 31,3 milliarder kroner, eller rundt 4 millioner kroner pr meter, om det ikke påløper ytterligere kostnadsoverskridelser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474