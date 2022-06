annonse

annonse

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ba om å betale mer skatt for pendlerboligen, lenge før pendlerboligavsløringene kom, men får likevel skattesmell.

– Jeg må innrømme at jeg fikk sjokk og satte kaffen i halsen da jeg i dag leste brevet fra Skatteetaten. Siden jeg ba om å bli skattet av fordelen med pendlerbolig fra 2018, har jeg jo gjort det rette. Men så viser det seg at Skatteetaten mener Stortinget har innberettet for lav verdi på pendlerboligen over flere år, sier kulturministeren til VG.