Lan Marie Berg går hardt ut mot SV og regjeringen som ikke har rørt oljeskattepakken i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er jo først og fremst Arbeiderpartiet og Senterpartiet som må ta ansvaret for å tråkke gassen i bånn for oljen og dermed også presse opp renten for vanlige folk, men jeg synes det er rart at SV stemmer for et budsjettopplegg som ikke gjør noe som helst for å begrense boomen i oljeindustrien, sier Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Leder av Bjerknessenteret for klimaforskning, Kikki Flesche Kleiven, mener skattepakken rett og slett fører til at Norge ikke kommer til å nå sine klimamål.

– Jeg syntes pakken var unødvendig da den kom, men at den blir videreført, er helt uforståelig med den inntjeningen oljebransjen har nå. Den har ingenting med ansvarlig klimasatsing å gjøre, uttaler Kleiven i et intervju med Dagsavisen.

Berg hevder at oljebransjens skattebetingelser ikke kan forsvares i et klimaperspektiv.

– Dette er penger som kommer til å pumpes inn i enda mer oljeutvinning, og som attpåtil vil bidra til å presse opp prisene og rentene for vanlige folk. Det er rett og slett ikke til å tro. Det er det stikk motsatte av det FNs klimapanel sier vi trenger å gjøre og grovt uansvarlig med tanke på den økonomiske situasjonen Norge står i, sier hun, og legger til:

– Vi stemte mot forslaget til ny oljeskatt som gir oljeindustrien en kraftig boost de neste årene ved å frigjøre 45 milliarder kroner til oljeindustrien bare i år, sier Berg, og vil ha en radikal endring av skattesystemet til olje- og gassnæringen.

– Det krever at man står på kravene. Jeg er overrasket over at SV stemte for regjeringens forslag til ny oljeskatt som analytikere sier vil gi en boom de neste årene, og at de har stemt for et revidert budsjett som ikke gjør noe som helst med en oljebransje som koker både kloden og norsk økonomi.

