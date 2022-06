annonse

Generalsekretær i Caritas Norge mener murer og gjerder ved grensene ikke må bli normen.

– Mange flyktninger lever i livsfarlige situasjoner eller har spesielle behov, som gjør at de ikke kan få tilstrekkelig beskyttelse i de landene hvor de har søkt tilflukt. Samtidig har de på grunn av vedvarende konflikt, krig og forfølgelse ikke muligheten til å vende hjem. I slike tilfeller er det behov for gjenbosetting i et trygt tredjeland, skriver generalsekretær i Caritas Norge og styremedlem i Caritas Europa, Martha Rubiano Skretteberg i Klassekampen, og legger til:

– Vi oppfordrer Norge og andre europeiske land til å ta imot flere kvoteflyktninger og etablere andre alternative trygge og lovlige måter å komme seg til Europa på.

Skretteberg skriver at land nær konfliktsoner har tatt imot nesten 90 prosent av verdens fordrevne i årevis, til tross for at de selv har store utfordringer som har blitt forverret av økende sult knyttet til krigen i Ukraina. Murer og gjerder ved grensene kan ikke bli normen, mener han.

– Den enestående responsen og den umiddelbare politiske solidariteten Norge og resten av Europa har vist overfor de som flykter fra krigen i Ukraina, gir håp om at bare den politiske viljen er til stede, så er vi i stand til å gjøre en ekstraordinær innsats for å lette flyktningers tilgang til beskyttelse, sier hun, fortsetter:

– En flyktning er en flyktning, uansett opprinnelsesland. Nå er i alle fall ikke tiden for å nedskalere Europas forpliktelser til å gi flyktninger beskyttelse.

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon med utspring fra den katolske kirken i Norge som driver nødhjelpsarbeid og langsiktig bistandsarbeid i Asia, Afrika og Latin-Amerika – og integreringsarbeid i Norge. De får økonomisk støtte fra private, Norad, Utenriksdepartementet, UDI, IMDI, NAV, Oslo kommune og andre, ifølge Wikipedia.

