Norge lever i en egoistisk boble frakoblet en verden som lider under krig, tørke, sult og store klimaendringer, hevder professor.

– Takket være SV forsvinner «bare» 1,5 milliarder fra bistandsbudsjettet, men kuttet er likevel absurd siden Norge tjener milliarder på olje og gass på grunn av krigen i Ukraina, skriver Anders Breidlid, professor ved Oslomet i Klassekampen, og er bekymret for klimautslipp:

– Det er altså få tegn i forliket om at Norge vil ta et krafttak for å redusere den miljøkrisa som blir mer og mer omseggripende. Takket være SV vil det ikke skje noen ny leting innenfor den såkalte iskanten i år, men forliket tar intet oppgjør med norsk oljeindustri eller oljeskattepakken selv om klimagassutslippene omtrent ikke sank i fjor.

Han skriver at bildet som tegner seg, er at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet lever i en nasjonalistisk boble som i liten grad er opptatt av verdens nød utenfor Europa, eller klimakrisen.

– FNs klimapanel, som la fram sin siste rapport i april, indikerer at verden er på en fast-track-kurs til katastrofe. Rapporten fastholder at menneskeskapte klimaendringer er en konsekvens av mer enn et hundreår med utslipp fra blant annet ikke-bærekraftig energibruk samt ikke-bærekraftige livsstilsmønstre, sier han, og legger til:

– Den nevner også at de ti prosentene som har høyest inntekt globalt forårsaker 36–45 prosent av globale drivgassutslipp, og av disse bor to tredeler i det globale nord. Det er med andre ord ingen tvil om at det er forbruk som er den største årsaken til utslippene og klimaendringene.

Breidlid forteller imidlertid at han speider forgjeves etter politikere nasjonalt og internasjonalt som tør å sette utfordringene med fortsatt økonomisk vekst på dagsordenen.

– Jeg savner politiske vekkelsespredikanter som reiser land og strand rundt for å spre budskapet om at om få år er det for sent å redde kloden, hvis vi ikke endrer kurs radikalt.

Anders Breidlid er en norsk filolog og samfunnsforsker Han er professor i internasjonal utdanning og utvikling ved Oslomet og professor 2 ved Hawassa University, Etiopia, skriver Wikipedia.

