Noen mennesker gir uttrykk for at de føler seg som noe annet enn det biologiske kjønnet de er født som.

– Jeg lurer oppriktig på hva dette betyr. For hvis man hevder at kjønn er noe man kan føle seg frem til, uavhengig av den biologiske tilstanden man er i, da er ikke kjønn noe konkret. Det er ikke noe objektivt som man kan definere, skriver lærer Ole Christian Vedvik i Vårt Land, og legger til:

– Språk er imidlertid stadig i utvikling, og i løpet av de siste årene har mange nye «kjønnsord» dukket opp i det norske språket vårt. Kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold er eksempler på dette.

Vedvik sier at en annen del av denne utviklingen er at ord som «kvinne» eller «mor» ikke lenger er forbeholdt mennesker som biologisk er født som kvinner. Rent språklig synes han dette blir svært krevende å forholde seg til.

– Men jeg har en bønn om at vi midt i mangfoldet av mennesker som lever i vårt samfunn, kan bli enige om å ta vare på språket vårt. Slik at ordene som har med kjønn å gjøre fremdeles gir en klar mening. Slik at vi ikke blir stående igjen i keiserens nye språkdrakt med innholdsløse kjønnsord, mener han.

En førtiåring blir ikke 20 år selv om en føler seg slik

– Kjønn er biologisk. Slik er det nå, og slik har det alltid vært, sier Tomas Moltu til Resett.

Moltu er nestleder i Partiet De Kristne (PDK), og sier at vi kan finne levninger av mennesker som er flere tusen år gamle. Felles for dem alle er at de kan defineres som enten menn eller kvinner. Følelser definerer kjønn like lite som følelser definerer alder. En førtiåring blir ikke 20 år selv om han føler seg slik. En 16-åring kan eller ikke gå på polet bare fordi hun føler seg gammel nok.

– Det er ingen tvil om at følelseslivet til oss mennesker er en vesentlig del av hvem vi er. Men følelser forandrer ikke fakta, mener han.

