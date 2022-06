annonse

At bensinmarkedet nå roer seg noe, kan bety at det er «stille før stormen», mener analytiker.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad skjønner at folk er frustrerte over at prisene øker. Men det er ikke bare drivstoff som skaper trøbbel, en rekke andre varer øker også kraftig i pris. Arnstad mener at årsaken til de høye drivstoffprisene vi nå ser, er et oljemarked som har løpt løpsk. Men hun nevner ikke avgifter. Senterpartiet har stemt imot Frps forslag om kutt i disse.

Og overfor Aftenposten sier Arnstad at det ikke finnes noen prisgrense som utløser avgiftskutt.

I mars ville Sigbjørn Gjelsvik vurderer fortløpende ulike grep, inkludert avgiftskutt.

– Vi kan ikke stå og se på at prisene er så høye over tid, da dette rammer vanlige folk og bedrifter i hele landet. Vi vurderer nå fortløpende ulike grep, inkludert avgiftskutt, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til Aftenposten i mars.

Henviser nå til Finansdepartementet

Men siden mars har drivstoffprisen bare gått opp uten at Senterpartiet har gjort noe med avgiftene, slik som mange europeiske land har.

Og da Resett henvendte seg til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsviks kontor for å få en redegjørelse om hva han mente om drivstoffprisen og eventuelt avgiftskutt i dag, ble vi henvist videre til Finansdepartementet.

– Spørsmål om avgifter på drivstoff må rettes til Finansdepartementet, svarte seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten i Kommunal- og distriktsdepartementet, Ingvild Sahl til Resett.

