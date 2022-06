annonse

– Etter to måneder med kamper har det fortsatt ikke kommet et knockout-slag. Det kommer, etter hvert som de russiske styrkene blir mer utarmet.

Det skriver tidligere generalløytnant Mark Hertling på Twitter, sitert av Nettavisen.

Ifølge Insider sier Hertling at kampene mellom de to sidene i Donbas-regionen er en «punch-counterpuch» slåsskamp der artilleriutveksling, angrep og motangrep gjør det vanskelig for noen av partene å oppnå fremgang.

– Kampene i Donbas har vært en sluggermatch i over to måneder, så man kunne ha forventet fremgang for en av partene. Det har ikke skjedd, sier han.

I en annen tweet sier Hertling at de ukrainske styrkene har større vilje og moral enn russerne, og at de gradvis vil få overtaket når de innhenter nytt utstyr.

Sievierodonetsk, Popasna, Dibrivne (near Izyum), Rubizhne, Zaporizhzyha have all seen this punch-counterpunch action.

It’s a heavyweight boxing match. In 2 months of fighting, there has not yet been a knockout blow.

It will come, as RU forces become more depleted. 14/

— Mark Hertling (@MarkHertling) June 21, 2022