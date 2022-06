annonse

annonse

Gunhild Stordalen og Jenny Klinge fra Sp diskuterer nordmenns kjøttforbruk, og nå kommer også Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud på banen.

– Gunhild Stordalen vil vel knapt la oss spise en pakke salami og Jenny Klinge (Sp) deler partifellesskap med to stykker som vil forby solkrem og paracet i dagligvarebutikker. Jeg er sjelden enig med noen av dem, skriver Bård Hoksrud i Nettavisen.

– Jeg skal ikke blande meg for mye i debatten mellom Stordalen og Klinge, selv om det nok ikke vil overraske noen at jeg er mer enig med Klinge enn Stordalen i akkurat kjøttdebatten.

annonse

Les også: Hoksrud: – Nå får det være nok kjøtt-fanatisme fra Gunhild Stordalen

Hoksrud skriver at ikke bare spiser han mye kjøtt – han elsker det. I store perioder har han omtrent bare spist kjøtt, og i de periodene har han gått mye ned i vekt.

– Kjøtt er ikke bare godt, det er også proteinrikt, mettende og bra for oss, sier Frps helsepolitiske talsperson.

annonse

Les også: Dagbladet mener: Klimafiendtlig matproduksjon – subsidier går til billig kjøttdeig

Men selv om kjøtt hadde vært direkte helseskadelig, mener han at det skal være opp til den enkelte å bestemme selv. Frp mener at folk selv klarer å vurdere hva som er bra og sunt, og at hverken Gunhild Stordalen eller Jenny Klinge skal bestemme dette.

– Så når Stordalen tar det at en tjukkas som meg argumenterer for et variert kosthold til inntekt for sitt eget synspunkt, er jeg nødt til å si ifra. Det er rett og slett ikke riktig. Heia også et kjøttrikt kosthold!, skriver han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474