Flyteknikerstreiken er ikke det eneste som truer sommerferien. Allerede neste uke kan SAS-pilotene gå ut i streik. Ellers i Europa truer også kaos og streik.

– Forhandlingene med SAS-pilotene har pågått siden sent i fjor høst og har deadline 29. juni. Blir man ikke enige innen det, ligger det an til at 900 piloter tas ut i streik, noe som vil ramme cirka 250 flyruter daglig og berøre 45 000 passasjerer, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS til NTB.

Også de danske SAS-flymekanikerne varslet at de går ut i sympatistreik, noe som kan føre til ytterligere kaos.

Det er foreløpig ikke klart hvilke flyruter som blir tatt ut i en eventuell streik, men den vil ramme over hele Skandinavia. Flyanalytikeren regner det imidlertid som mer sannsynlig at det blir enighet enn at det blir streik i SAS.

– Men det er absolutt ikke er noen garanti for det, understreker han.

Teknikerstreiken snart over?

En mulig SAS-streik i Skandinavia kommer i tillegg til flyteknikerstreiken i Norge, som allerede har ført til flere titalls innstillinger.

NHO har varslet lockout fra søndag, noe som kan presse frem en løsning eller tvungen lønnsnemnd innen den tid. Men enn så lenge vil streiken føre til at stadig flere fly settes på bakken.

– Streiken vil treffe flyselskapene mer og mer etter hvert som tiden går, fordi flyene trenger ettersyn, sier Elnæs.

Uoversiktlig

Foreløpig er det først og fremst Norwegian og Widerøe som er rammet. SAS har så langt ikke hatt noen avganger som er berørt, mens Flyr og Norse ikke omfattes av streiken.

Mangelen på teknikere gjør situasjonen uoversiktlig for dem som skal reise. Avganger kan bli innstilt tett opp mot avreise, påpeker Elnæs.

– Det kan skje uforutsette hendelser, som plutselig gjør at et fly må stå på bakken når det ikke kan få ettersyn. Det gjør at passasjerene får beskjed tett før avreise. Folk må forvente at det kan skje, sier han.

Kaos på flyplasser

Ute i Europa har flere reisende allerede merket kaos på flyplasser, særlig på de store knutepunktene som Amsterdam, Frankfurt, Brussel, Paris og London. Dette kan fortsette utover sommeren.

Hovedproblemet har vært mangel på bemanning til å håndtere bagasje og passasjerer.

– Nå begrenser man antall flyruter for å få ned antall passasjerer. Det bedrer situasjonen noe, men de mangler fortsatt folk, og det er en stor utfordring, forklarer Elnæs.

Dessuten er det streikefare ute i Europa.

– Det er blant annet meldt inn streiker hos Ryanair. Og det kan også komme streiker i andre bransjer som vil påvirke flytrafikken.

– Reis lett

Analytikerens viktigste råd til folk som skal ut på flytur i sommer, er å følge nøye med på all informasjon som kommer fra flyselskapet.

– Det er også lurt å følge med på medier i inn- og utland for å få oversikt, sånn at man ikke får noen overraskelser. Vi må forberede oss mer når vi skal ut på reise, dessverre.

Et annet råd er å reise lett.

– Spesielt hvis man skal mellomlande, kan det være lurt å reise kun med håndbagasje. Da minsker faren for at den blir borte på veien. I tillegg blir man mer mobil.

