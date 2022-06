annonse

annonse

I Nederland har flere byer forbudt reklame for både flyreiser og bensinbiler. Også i Norge må det bli forbud mot fossilreklame, mener Greenpeace.

– I 1975 ble det forbud mot tobakksreklame i Norge fordi tobakk er usunt. Det samme er de fossile produktene til oljeselskapene, sier en Greenpeace-aktivist til Dagsavisen.

– Med reklame kjøper oljeselskapene seg goodwill. De burde i stedet ha investert i fornybar energi og stanset oljeproduksjonen, tilføyer en annen aktivist.

annonse

Les også: Anleggsbransjen pådyttes elektrifisering: – Det er faktisk lovlig å bruke hodet (+)

De bruker ettermiddagen til å ødelegge reklameplakater for Equinor. Aktivistene mener at det er all mulig grunn til å sidestille fossile produkter med tobakk og alkohol, og vil ha et et forbud mot fossilreklame.

– Selskaper innen olje, kull og gass, bilbransjen og luft- og sjøfartsselskaper, bruker reklame og sponsoravtaler som en avledning fra den klimaødeleggende virksomheten sin, mens handlingene deres ødelegger liv og fører oss dypere inn i klimakrisen, hevder de.

annonse

Les også: Rapport: Elbiler er ikke klimavennlige (+)

Kontant nei fra Høyre

Resett kontaktet Energi- og miljøkomiteen i Stortinget. Deres arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern. Michael Tetzschner fra Høyre, som nå sitter som vara for Mathilde Tybring-Gjedde, er tydelig og kontant.

– Bør vi også innføre forbud mot fossilreklame i Norge, slik som alkohol og tobakk?, spør Resett.

– Overhodet ikke, svarer Tetzschner kort.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474