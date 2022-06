annonse

Ber om velgererklæringer fra det danske folk.

Den danske politikeren Inger Støjberg, som er kjent for sin kritikk av islamsk fundamentalisme og innvandringsmodererende linje, lanserer nå et nytt parti i vårt sydlige naboland.

Partiet har fått navnet Danmarkdemokraterne.

Støjberg var tidligere innvandrings- og integreringsminister for Venstre i Danmarks forrige borgerlige regjering. Siden er hun blitt ekskludert fra Venstre. Hun ble stilt for riksrett, og dømt til 60 dagers ubetinget fengsel, fordi hun hadde gitt en instruks til Udlændingestyrelsen om å adskille alle asylsøkerpar hvor den ene var under 18 år, da hun satt som minister.

Etter en tid som partiløs, har den populære danske politikeren nå startet et nytt parti. I et innlegg på Facebook skriver Støjberg at hun og hennes nye parti nå trenger velgererklæringer fra danske velgere, slik at de kan stille til valg.

