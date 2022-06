annonse

Norges Bank setter opp styringsrenten dobbelt med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. De varsler at den settes videre opp til 1,5 prosent i august.

En renteheving på minst 0,25 prosentpoeng var ventet etter at den ble holdt uendret på 0,75 prosent i mai, men sentralbanken har altså besluttet å heve den med 0,5 prosentpoeng. Det er første gang på 20 år at renten heves så kraftig i Norge.

Enkelte økonomer har tatt til orde for et «amerikansk rentesjokk» der banken setter opp renten med 0,75 prosentpoeng, men Norges Bank la seg på et noe mer moderat nivå.

Hevingen er i tråd med en internasjonal utvikling mot høyere renter, drevet av svært høy inflasjon som blant annet skyldes ettervirkninger av koronapandemien og veldig høye energipriser. I forrige uke slo den amerikanske sentralbanken til med en trippel renteheving.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets omtaler Norges Banks beslutning som «mer aggressiv enn vi trodde».

– Utsikter til mer varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått. En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen holder seg høy, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger fram, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år. Men sentralbanken understreker at dersom inflasjonen og kapasitetsutnyttingen avtar raskere enn anslått, kan renten bli satt mindre opp, skriver NTB.

Dramatisk for unge boligkjøpere

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener rentehevingen er dramatisk for mange unge som benyttet muligheten til å kjøpe sin første bolig til historisk lave rentenivåer. Ifølge Eiendomsmeglerforbundet tok 77 000 førstegangskjøpere opp lån fra mai 2020 til september 2021 da styringsrenten sto i null.

– Mange har pådratt seg en svært høy gjeldsgrad i forventning om lave rentenivåer i mange år. Med dagens renteprognose må mange forberede seg på vesentlig høyere rentekostnader enn de ble forespeilet da de fikk sitt første boliglån, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Eiendomsmeglerforbundet.

– Samtidig blir terskelen til boligmarkedet svært høy for mange førstegangskjøpere som får låne mindre når rentene stiger, fortsetter han.

Bekymret

Fremskrittspartiets partileder Sylvi Listhaug sier hun er bekymret for hvordan renteoppgangen vil ramme folk og bedrifter som allerede sliter med de ekstreme prisene, særlig på drivstoff, strøm og mat.

Hun mener at regjeringen burde hjulpet dem som sliter ved å sette ned avgiftene så folk og bedrifter klarer å betale regningene.

– Jeg er lei av at regjeringspartiene og Høyre skyver renta foran seg når de skal begrunne at de ikke vil sette ned avgiftene, sier hun og fortsetter:

– Hovedgrunnen til at renta går opp kraftig nå, er den høye inflasjonen. Den kan norske politikere få ned ved å kutte og fjerne avgifter på de varene som øker i pris, som drivstoff, strøm og mat, slik Frp har foreslått.

