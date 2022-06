annonse

Havvind ville ikke vært lønnsomt om det ikke var for at folket tok regningen for utbyggingen, påpeker en samfunnsøkonom.

– Når vi subsidierer havvindprosjektene, begynner næringen selvfølgelig å etterspørre arbeidskraft. På den måten gjør subsidiene at en ellers ulønnsom næring beslaglegger ressurser som kunne vært brukt på andre, og langt nyttigere steder, skriver samfunnsøkonom Ole Kvadsheim i Klassekampen, og legger til:

– At havvindprosjektene koster mer enn de smaker, og at arbeidstimene trolig ville gjort mer nytte for seg andre steder, er ikke så nøye.

Kvadsheim spør: – Hva om de subsidierte næringene driver med eksport?

Debatten om handel og eksport kan fort etterlate et inntrykk av at vi ville hatt det bedre i Norge dersom en større andel av oss jobbet i diverse eksportvirksomheter, skriver samfunnsøkonomen. Grunnen til at det er bra at vi eksporterer varer og tjenester, er at det gir oss økt kjøpekraft når vi vil importere det vi ikke lager selv. Poenget med eksport er at det muliggjør import, fortsetter han.

– Fra et velferdsperspektiv bør målet være å eksportere for størst mulig verdier, på en måte som legger beslag på minst mulig ressurser. Å starte opp ulønnsomme eksportnæringer som legger beslag på store ressurser og gir små eksportinntekter, gjør oss fattigere – ikke rikere, skriver Kvadsheim.

Han påpeker at vi frigjør mange hundre tusen årsverk gjennom å la et knippe hyperproduktive oljearbeidere ordne handelsbalansen vår. De frigjorte årsverkene blir brukt på å produsere andre ting vi liker.

– Oljen lar oss på den måten kombinere høy kjøpekraft i utlandet med å sysselsette en stor andel av befolkningen i innenlandsk skjermet sektor. At oljen egentlig ikke skaper så mange arbeidsplasser, er hele poenget med næringen.

