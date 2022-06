annonse

Grep ikke inn, fordi de fryktet «rasemessige spenninger», og la skylden på ofrene.

En granskning av den mye omtalte grooming-skandalen i Rotherham i Storbritannia, har ikke medført noen konsekvenser for politibetjenter. Granskningen har vart i åtte år og kostet seks millioner pund.

Politiet forholdt seg passive mens 1400 jenter ble seksuelt misbrukt av gjenger, som i all hovedsak består av voksne menn med pakistansk bakgrunn, mellom 1997 og 2013. Politiet skal ha vært redde for å gripe inn, fordi de ikke ønsket å bli sett på som rasistiske.

Onsdag publiserte the Independent Office for Police Conduct (IOPC) en rapport om Rotherham-skandalen, som er beskrevet som «ubehagelig å lese».

IOPC har oppgitt å ha gjort 91 undersøkelser av politiet i South Yorkshire, som er gjenstand for 265 anklager fra 51 individer, som blant annet omfatter ofre og pårørende.

Grove forsømmelser

47 betjenter ble gransket, og det ble funnet at åtte av disse har gjort seg skyldige i forsømmelse, i tillegg til at seks har gjort seg skyldige i grov forsømmelse.

Dette til tross, ingen av disse betjentene har mistet jobben eller blitt tiltalt for sine alvorlige forsømmelser. Den hardeste sanksjonen som er avgitt er en skriftlig advarsel til en av betjentene.

Det heter blant annet i rapporten at politiet i South Yorkshire ikke viste tilstrekkelig empati for de ofrene, barn og kvinner, som ble utsatt for overgrep. Politiet skal ha tvilt på om ofrene faktisk var utsatt for overgrep i det hele tatt, og stilt spørsmål ved om de ikke faktisk samtykket til de grove seksuelle handlingene de ble tvunget med på. En betjent skal ha sagt til moren til et av ofrene at det ble sett på som kult for jenter i Rotherham å ha en «eldre asiatisk kjæreste», og at datteren ville vokse fra det. Pakistanere omtales ofte som asiater i Storbritannia.

La skylden på jentene

Et av ofrene har fortalt at groominggjengene behandlet henne og andre som barneprostituerte. Mange betjenter skal imidlertid ha lagt skylden på jentene. En betjent skal ha sagt til IOPC at ofrene var «verdensvante og ikke blyge eller milde ofre».

Noen betjenter skal til og med ha unnlatt å gripe inn da de personlig var vitne til unge jenter i «intime situasjoner» med eldre menn.

En far skal ha blitt forakt av en politibetjent at voldtekten på hans 15 år gamle datter i en lokal park ville gi barnet en «lærepenge».

En annen far til et offer skal ha blitt fortalt at det ikke var noe politiet kunne gjøre for å beskytte datteren, fordi dette ville kunne trigge «rasemessige spenninger» i området.

