annonse

annonse

I næringslivet har små- og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer allerede lenge nå slitt med skyhøye strømregninger. Der er både permitteringer og konkurser.

– Vi utfordrer regjeringen, som et første tiltak, til raskt å ta opp forhandlinger med Tyskland og Storbritannia om revisjon av avtalene som styrer bruken av sjøkablene til disse landene, skriver Tove Berit Berg, Svein Roar Brunborg, Kjell Brygfjeld, Jan Davidsen, Einar Frogner, Saxe Frøshaug, Hogne Hongset, Ståle K. Johansen, Eli Moen, Øystein Noreng, Remy Penev, Astrid Rambøl, Ståle Refstie, Anders Skonhoft, Trygve Tamburstuen, Boye Ullmann, Gerd-Liv Valla og Ann Ørjebu, i VG, der de forteller om deres formål:

– Vi er en alternativ energikommisjon. Vi vil ut fra dagens strømpriskrise i Sør-Norge vurdere og komme med forslag til hvordan Norge så raskt som mulig kan stanse importen av skyhøye strømpriser fra kontinentet og Storbritannia.

annonse

Les også: Staten har fratatt oss valg av energikilder: – Politikerne ville redde verden og alt skulle bli elektrisk (+)

De mener at da kan vi ta tilbake den historiske konkurransefordelen det har vært å ha lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med. Hvis den strømpriskrisen vi nå opplever sør for Sogn og Dovre får fortsette, vil det være ødeleggende for landet. Så langt har både forrige og nåværende regjering måtte innføre strømprisstøtte for husholdninger og deler av næringslivet. Likevel sliter svært mange med sine private strømregning.

Les også: Mjøs Persen mener regjeringen har laget en romslig strømordning: – Folk fryser, svarer FrP-topp (+)

annonse

– Regjeringen må få fingeren ut

– Jeg mener definitivt at dette bør opp til debatt, sier Marius A. Nilsen til Resett.

Nilsen sitter i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget for Frp. Han opplyser at han har sagt det fra talerstolen utallige ganger i år at regjeringen må få fingeren ut og gjøre noe med utvekslingsavtalene med Tyskland og Storbritannia. Vi leverer 100 TWH ekstra med gass i år, i tillegg til de 1250 TWH vi allerede leverte, vi bør kunne beholde 10 TWH med strøm for oss selv for å normalisere norske priser.

– Norge er selvforsynt med elektrisk kraft, det er fullstendig unødvendig og meningsløst at europeiske gass- og kullpriser med CO2 avgifter på toppen skal være det som dikterer norske strømpriser, mener han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474