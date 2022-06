annonse

Ifølge nye kostnadsanslag vil bybanen i Bergen koste minst 17 milliarder kroner. Det er en økning på fem milliarder kroner fra forrige estimat.

De nye regnestykkene er ikke helt sammenlignbare med de tidligere, skriver Bergens Tidende. Årsaken er blant annet at de ikke inneholder prisene for grunnerverv.

Sist ble dette anslått til 2,3 milliarder kroner, og denne kostnaden er trolig høyere nå.

– Vi har ikke grunnerverv for dette planforslaget per nå. Vi er ganske sikre på at det blir mer nå, sa prosjektleder Rune Herdlevær på pressekonferansen i formiddag.

Legger man dette på det nye kostnadsanslaget på 14,6 milliarder kroner for bybane, sykkelvei, vei og forlengelse av Fløyfjellstunnelen, får man altså totalsummen på minst 17 milliarder kroner.

Etatsdirektør Terje Wanvik sier ifølge Bergensavisen at estimatene er usikre, da de nye tallene er såkalte p50-anslag, hvilket betyr at det er 50 prosents sjanse for at det blir dyrere og 50 prosents sjanse for at det blir billigere.

– Usikkerheten er det vanskeligste, i både markedet og rent praktisk sett: hvor mye stein det er, været, lovverket, endret politikk og så videre, sier Wanvik.

