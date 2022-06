annonse

Hun peker på at SV fikk gjennomslag for å stanse utlysningen av tre oljeblokker nær iskanten i 2022.

– Det er positivt, men lyspunktet er så svakt at det knapt synes mot et oljesvart politisk bakteppe, skriver Lan Marie Nguyen Berg, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne i Klassekampen, og legger til:

– De tre blokkene kan gjenåpnes med et pennestrøk i 2023, mens investeringene som utløses av oljeskattepakken vil forme norsk økonomi i flere tiår.

Berg hevder at revidert budsjett inngår i en lang tradisjon der oljeindustrien får ekspandere, mens de politiske debattene orienterer seg rundt noen få enkeltområder der de store partiene har kunnet gi små, men viktige miljøseire. Det er grunnen til at norsk klimapolitikk har stått så å si på stedet hvil, ifølge Berg.

– Det kunne vært annerledes, mener hun.

MDGs finanspolitiske talsperson skriver at i årets budsjettforhandling lå alt til rette for å ta et oppgjør med oljeskattepakken. Høye oljepriser gjør det åpenbart at pakken har blitt en unødvendig milliardgave til bransjen, mener hun.

– Aktiviteten er skyhøy og bidrar til at kostnader og rentenivå i hele Norge drives opp. Å fjerne oljeskattepakken fra 1. juli ville ikke bare vært klok miljøpolitikk, men også klok økonomisk politikk, skriver hun, og er bekymret for klima.

– Det lover ikke godt for norsk klimapolitikk de neste årene.

