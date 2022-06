annonse

Når tog-ansatte er på jobbreiser, må de velge hurtigste og billigste transportmiddel. Men MDG mener de heller bør ta toget.

– Dette betyr nok i klartekst at togselskapene velger fly som hovedregel. Fly er i dag altfor billig og som regel billigere enn tog. Når det også går raskere med fly, blir flyreiser fort foretrukket reisemiddel slik disse policyene er laget, sier nestleder i MDG Arild Hermstad til Dagsavisen.

Han mener at flybruken må ned:

– Flyreiser bør være tillatt, men flybruken generelt må ned, og da må reisepolicyene gjøres mer eksplisitte på at toget har førsteprioritet. Hvis ikke en gang togselskapene klarer å prioritere tog der det er mulig, sier det mye om hvor lite tydelige og miljøvennlige rammer staten har satt på dette feltet.

Hermstad mener at miljøhensyn må vektlegges langt tyngre enn i dag. At vi alltid skal velge det som er mest økonomisk lønnsomt uavhengig av miljøkonsekvensene, tror han blir ganske økonomisk dyrt til slutt.

– Man kan som oftest jobbe på toget eller på båt, og nettdekningen og andre fasiliteter blir også bedre for hvert år. Digitale møter har også kommet for å bli, og man kan ofte droppe fysiske møter som kanskje ikke er like nødvendige. Og så er det fint om de som jobber i jernbanesektoren her i landet, selv får erfaringer med å bruke tilbudet de er ansvarlige for.

Hermstad vil også redusere bilbruken, og mener at staten må gå foran i miljøvennlig utnyttelse av ressurser og vise hvordan det kan gjøres.

– Man bør stille seg spørsmål om man trenger like mange biler som i dag, og om kan man bli bedre på bildeling og samkjøring, sier han.

