40.000 dansker har skrevet under på en velgererlæring om at de ønsker at Inger Støjbergs nye parti skal kunne stille til valg, på under ett døgn.

Nye partier i Danmark må samle 20.182 underskrifter før de får retten til å stille til valg til Folketinget – like mange stemmer som man trengte for å få ett mandat ved forrige valg.

Det nye partiet ble registrert torsdag ettermiddag, skriver NTB.

Underskriftene må godkjennes. Dette skjer først om syv dager. Men alt peker på at Danmarksdemokratene får stille til valg.

Den tidligere Venstre-politikeren ble kastet ut av Folketinget etter å ha blitt dømt til fengselsstraff i en riksrettssak i desember.

Ikke et protestparti

Hva gjelder det nye partiet har Støjberg selv sagt at det ikke skal være et prostestparti. Hans Redder, som er politisk redaktør for TV 2, tror at hennes parti kan by på hodepine for de andre borgerlige partiene i Danmark, både de gamle, etablere Venstre, De konservative, og de mer populistiske, nye partiene; Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Selv om partiet kan komme til å stjele mange velgere fra Dansk Folkeparti, er det mye som tyder på at det nye partiet ikke vil følge helt den samme politiske kursen, mener Redder.

Støjbergs parti velger i flere spørsmål en mellomposisjon mellom de borgerlige partiene, mens det på andre områder, som på pensjon, skiller seg klart ut som uenig med de andre borgerlige.

Statsminister Mette Frederiksen, som er Socialdemokratiets leder, sier at hun avventer med å avklare om hun kan samarbeide med det nye partiet, til mer av partiets politikk er kjent.

