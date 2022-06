annonse

De to norske foreningene for SAS-piloter har varslet SAS om at de tar ut alle sine piloter i streik fra dag én, onsdag 29. juni, dersom det ikke blir enighet i meklingen, melder E24.

– Vi har varslet plassfratredelse for alle våre piloter for å få maksimalt trykk inn i meglingen som nå pågår. Håpet er å unngå en streik, sier Roger Klokset, leder for Norske SAS-flygeres forening, til avisen.

Det er totalt 900 SAS-piloter fra Norge, Sverige og Danmark som kan tas ut i streik fra 29. juni. Av disse flyr 430 fra Norge.

