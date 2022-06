annonse

Fredag ble Postens reklamefilm «When Harry met Santa» tildelt gulløven under verdens mest prestisjefulle reklamekonkurranse Cannes Lions.

– Vi har sett mange fantastiske julereklamefilmer tidligere. Mye er allerede gjort og det er vanskelig å gjøre noe nytt, friskt og originalt. Denne stien er godt oppgått. Så dette var fantastisk. For en vri! Den er medfølende og empatisk. Feilfritt utført. Skuespillet, manuset, regien og klippingen, sier jurypresident David Lubar til Kampanje.

Av over 2.000 innsendte bidrag, ble det delt ut åtte gull og to Grand Prix i kategorien for reklamefilm under årets Cannes Lions, skriver NTB.

«When Harry met Santa» ble lansert av Posten før jul i fjor, og handler om en romanse som utvikler seg mellom julenissen og en mann ved navn Harry. Den er laget i anledning i at det i år er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

Filmen er laget av reklamebyrået Pol.

