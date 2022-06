annonse

– Kvalmt, sier Per Sandberg.

Nettavisen møter den tidligere politikeren i avreisehallen på Gardermoen fredag, like før han skal fly til Malaga på ferie. Han er ikke nådig i møte med flykaoset, etter å ha fått ombooket sitt fly.

– Det er rett og slett kvalmt. Vi har vært gjennom en pandemi, folk sliter med økonomien, alle har lengtet etter en ferie for å slappe av litt, også kommer disse arbeidsfolkene og setter en stopper for det. Det er så umusikalsk at jeg finner ikke ord for det, sier Sandberg til Nettavisen.

Han stiller seg utenforstående til kravene fra streikerne.

– Nei, disse har jeg ikke forståelse for i det hele tatt. Streik er et våpen på vei ut. Man har ikke virkelighetsforståelse i det hele tatt. Hvis det er riktig at de krever 60 kroner i timen i økte lønnsforhøyelser, så er det så langt ut på viddene som det går an. Det er ikke på sin plass i det hele tatt, i den situasjonen vi er i, sier Sandberg, og sikter til inflasjon og renteøkning.

