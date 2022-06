annonse

En Moskva-utnevnt tjenestemann i den russisk-okkuperte byen Kherson i Sør-Ukraina har tilsynelatende blitt drept i et bilbombeangrep.

Ifølge Moscow Times, har Khersons såkalte «militær-sivile administrasjon» fortalt det russiske statsdrevne nyhetsbyrået TASS at en person har dødd som følge av en bileksplosjon i et boligområde tidlig på morgenen i Kherson.

«I dag gikk min venn, leder av avdelingen for familie, ungdom og sport i Kherson-regionen, Dmitry Savluchenko, bort,» skrev den Moskva-utnevnte nestlederen for Kherson-regionen, Kirill Stremousov, på Telegram.

Han la til at Savluchenko døde «som følge av en terrorhandling i byen Kherson».

Savluchenkos død markerer det første bekreftede dødsfallet til en pro-russisk tjenesteperson i et asymmetrisk angrep i det okkuperte Ukraina siden den russiske invasjonen fant sted.

Bilbomber

Det russiske nyhetsbyrået Interfax har tidligere rapportert at den Moskva-allierte tjenestemannen døde av en eksplosjon som følge av at en bombe ble plantet i bilen hans.

Grusomme opptak delt av pro-Kyiv kontoer på sosiale medier viser en hardt skadet bil parkert foran en boligblokk med en menneskekropp liggende i det fjerne.

Angrepet er det siste i en rekke av trolige bilbombinger som har funnet sted i Kherson over de siste ukene. Målene for angrepene antas å være pro-russiske personligheter, men de har sluppet unna alvorlige skader helt til nå.

Sergiy Khlan, en rådgiver til den ukrainske lederen for Kherson, har ønsket angrepet velkommen, ettersom det drepte en «pro-russisk aktivist og forræder.»

«Våre partisaner har en seier til,» skrev Khlan på Facebook.

Okkupasjon

Russiske styrker har installert pro-Moskva «militær-sivile administrasjoner», samt innført russisk valuta, media og internett-tjenester i områdene som de har okkupert i Ukraina

25. mai. undertegnet også Russlands president Vladimir Putin et dekret som «forenkler» prosessen for å oppnå russisk statsborgerskap for ukrainere, inkludert i det okkuperte Kherson og delvis okkuperte Zaporizhzhia, samt utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

Etter å ha flyttet fokuset til invasjonen østover etter et mislykket forsøk på å ta kontroll over Kyiv, Har Russland offentlig uttalt at hovedmålet til «den militære spesialoperasjonen» nå er å «frigjøre» områder i det østlige og sørlige Ukraina, som hovedsakelig er befolket av russisktalende ukrainere.

