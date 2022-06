annonse

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklager EU og Nato for å gå sammen for å føre krig mot Russland.

– Vi har få indikasjoner på at det anti-russiske lederskapet i EU på noen måte vil oppløse eller endre seg i overskuelig fremtid, sa Lavrov under et besøk til Aserbajdsjan, melder NTB.

Lavrov påstod også at Nazi-Tyskland under Adolf Hitlers lederskap samlet europeiske ledere for å sammen angripe Sovjetunionen i begynnelsen av andre verdenskrig, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Han mener at EU nå slår seg sammen med Nato i en slik moderne koalisjon klar til krig mot Russland.

At Ukraina er tatt opp som kandidatland i EU er ingen trussel, sa Lavrov. Det begrunnet han med at EU i motsetning til Nato ikke er en militær allianse.

